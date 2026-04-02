Gabriel David se posiciona e indica veto ao Camarote Rio Praia - Foto: Reprodução Instagram

Gabriel David se posiciona e indica veto ao Camarote Rio PraiaFoto: Reprodução Instagram

Publicado 02/04/2026 12:31 | Atualizado 02/04/2026 12:37

A polêmica envolvendo o Camarote Rio Praia, um dos assuntos mais comentados do último Carnaval na Sapucaí, ganhou um posicionamento direto de Gabriel David, presidente da Liesa.

A manifestação aconteceu por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, onde o dirigente respondeu sobre o caso e foi direto ao ponto.

Durante os desfiles, o espaço virou alvo de críticas por conta da superlotação. Relatos de desconforto, dificuldade de circulação e preocupação com a segurança passaram a circular entre convidados e profissionais que estavam no local, ampliando a repercussão.

Segundo Gabriel, todos os camarotes são liberados a partir de um processo técnico, com aprovação do Corpo de Bombeiros, que define o limite de público permitido. É com base nessa autorização que a Liesa organiza o quantitativo de ingressos, incluindo vendas e cortesias, dentro de um sistema controlado.

No caso do Rio Praia, no entanto, a regra teria sido quebrada.

“O que aconteceu nesse caso específico foi que eles burlaram esse sistema de alguma forma”, afirmou.

A consequência deve ser imediata. “As punições serão severas e esse camarote não vai permanecer no próximo carnaval com certeza absoluta”, declarou Gabriel.

A fala não só reforça o que já vinha sendo comentado nos bastidores, como também sinaliza uma mudança de postura. A tendência, a partir de agora, é de um controle mais rígido sobre os camarotes da Sapucaí.

Esta coluna tentou contato com o Camarote Rio Praia, mas não obteve retorno até o fechamento desta nota. Vale destacar que, independentemente das críticas, sempre fomos muito bem recebidos no espaço em outras edições. Em respeito à prática jornalística, a coluna permanece à disposição para eventual manifestação dos responsáveis.