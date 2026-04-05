Anitta foi um espetáculo no palco, mas a escolha da Globo de exibir essa simbologia justamente na Páscoa abriu uma discussão que talvez nem precisasse existir. Para este colunista, Cristo não segrega religiões, Cristo soma Foto: reprodução TV Globo
Anitta brilha, mas Globo transforma a Páscoa em polêmica
Foi bonito, foi potente e foi artístico. Anitta fez jus ao tamanho que tem. Mas, ao levar essa simbologia ao ar justamente na Páscoa, a Globo comprou uma discussão que talvez nem precisasse existir. Este colunista deixa claro: Cristo não segrega religiões, Cristo soma. A questão é se valia a pena cutucar os cristãos do país exatamente nesta data
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Foi bonito, foi potente e foi artístico. Anitta fez jus ao tamanho que tem. Mas, ao levar essa simbologia ao ar justamente na Páscoa, a Globo comprou uma discussão que talvez nem precisasse existir. Este colunista deixa claro: Cristo não segrega religiões, Cristo soma. A questão é se valia a pena cutucar os cristãos do país exatamente nesta data
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