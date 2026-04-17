Adriana Bozon encerra o desfile da Salinas em um momento que sintetiza a alma da coleção: solar, brasileira e sofisticada Ze Takahashi

A Salinas levou para a Rio Fashion Week um desfile que foi além da moda praia e apostou em uma verdadeira celebração da identidade brasileira. Na apresentação da coleção Verão 2026, a marca carioca mergulhou no universo da fauna e da flora do país para construir uma narrativa visual marcada por cor, textura e brasilidade.
Com direção criativa de Adriana Bozon, ao lado de Gabriele Portella e Marcell Maia, a coleção apresentou 52 looks que passearam entre o beachwear, o resort e o fitness, sempre com uma leitura contemporânea e sofisticada da natureza. Pássaros como bem-te-vi, arara e guará surgiram como símbolos centrais da proposta e inspiraram estampas, volumes e uma cartela vibrante que reforçou a essência solar da marca.
O retorno da Salinas à passarela no Rio também teve sabor especial. Ao desfilar novamente em casa, a grife reforçou sua ligação com a cidade e com o imaginário tropical que sempre esteve presente em sua trajetória. A apresentação ainda destacou nomes como Raica Oliveira, Ellen Milgrau e Fefe Schneider, que ajudaram a traduzir na passarela a força estética da coleção.
A linha resort apareceu com shapes fluidos e volumes marcantes. Já o beachwear, conhecido como assinatura da marca, ganhou linguagem mais fashionista, sem perder a conexão com o verão brasileiro. A linha fitness, por sua vez, surgiu com apelo mais tecnológico, ampliando o alcance da coleção dentro da proposta apresentada no evento.
Outro ponto que chamou atenção foi o cuidado com os detalhes e com as colaborações criativas. Bordados, corseteria, acessórios artesanais e aplicações de cristais ajudaram a enriquecer a narrativa visual do desfile. Houve ainda espaço para parcerias com artesãos e iniciativas que valorizam saberes manuais e referências naturais brasileiras, ampliando a potência do conceito.
A experiência ficou ainda mais envolvente com a trilha ao vivo de Agnes Nunes, acompanhada pela acordeonista Lívia Mattos, em um encontro que reforçou o diálogo entre moda, música e arte. O resultado foi uma apresentação sensorial, elegante e muito conectada com a proposta de traduzir o Brasil em movimento na passarela.
O tricô multicolorido com fenda lateral e acessórios de impacto traduz a vibração tropical da coleção com leitura contemporânea
A silhueta estruturada e o trabalho de textura transformam o look em uma interpretação autoral e escultural da natureza
Em azul profundo, a composição de linhas fluidas reforça a elegância effortless que atravessa o universo da Salinas
O corset metalizado encontra a alfaiataria descontraída em uma produção de forte apelo visual e espírito tropical sofisticado
Tramas artesanais, acabamentos minuciosos e acessórios de textura orgânica revelam o lado mais elaborado da coleção
A proposta fitness surge repaginada, com styling afiado, paleta fresca e uma abordagem que aproxima esporte e passarela