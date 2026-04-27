Vídeos de influenciador reacendem debate sobre limites entre humor, provocação e constrangimento nas ruas

Andrei Lara
Os vídeos que circularam nas redes sociais neste fim de semana reacenderam um debate importante sobre os limites do humor nas ruas. O influenciador conhecido como Moskitão, que soma milhões de seguidores, voltou ao centro das críticas após novas abordagens públicas que dividiram opiniões e geraram forte repercussão.
Em um dos registros que viralizaram, ele aparece diante de uma jovem e dispara, em tom de provocação, uma fala de teor sexual: “olha pra quem te c***** e disfarça”. A reação é imediata, com surpresa e incômodo diante da abordagem. Em outro momento, um casal se recusa a participar e vira as costas, mas a situação acaba evoluindo para tensão.
O estilo do influenciador é conhecido nas redes: entrevistas de rua com tom irônico, perguntas provocativas e situações que, muitas vezes, terminam em confusão. Para parte do público, trata-se de humor ácido. Para outra, o limite do constrangimento já foi ultrapassado.
Um ponto também chama atenção: a presença de segurança durante algumas gravações. Afinal, se a proposta é apenas divertir, por que a necessidade de proteção constante? A pergunta ganhou força entre internautas, que passaram a questionar se esse tipo de conteúdo já não nasce esperando uma reação mais exaltada das pessoas abordadas.
A polêmica não ficou restrita a esse episódio. Na Lapa, no Rio, Moskitão também se envolveu em uma confusão com uma mulher trans durante uma abordagem. O caso aumentou as críticas e reforçou o debate sobre exposição, provocação e responsabilidade na criação de conteúdo para as redes.
Mesmo com as críticas, esse tipo de conteúdo segue encontrando audiência. O histórico do influenciador também pesa: ele já foi condenado pela Justiça por danos morais após expor uma mulher em situação vexatória.
A discussão, no fundo, é simples. Brincadeira só é boa quando todo mundo ri. Quando um ri e o outro se sente exposto, constrangido ou humilhado, não há humor. Há excesso.
Enquanto isso, cresce o questionamento sobre o papel das plataformas. Até quando conteúdos com abordagens preconceituosas, humilhantes ou invasivas serão tratados como entretenimento? E mais: onde termina a liberdade de criação e começa o limite do respeito?