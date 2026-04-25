Cássia Kis é acusada de transfobia por Roberta após episódio em banheiro feminino do BarraShopping, no Rio - Foto: fotos da rede social

Cássia Kis é acusada de transfobia por Roberta após episódio em banheiro feminino do BarraShopping, no RioFoto: fotos da rede social

Publicado 25/04/2026 16:38 | Atualizado 25/04/2026 16:43

A atriz Cássia Kis voltou a ter o nome envolvido em polêmica após ser acusada de transfobia por Roberta, uma mulher trans, no banheiro feminino do BarraShopping, na Zona Oeste do Rio. O caso teria ocorrido na sexta-feira, 24 de abril, e foi relatado nas redes sociais por Roberta, que afirma trabalhar no local e frequentar o banheiro diariamente.

Em uma sequência de publicações, Roberta contou que pensou muito antes de expor o episódio, mas decidiu falar sobre o assunto por ter se sentido constrangida. Segundo ela, a situação começou quando entrou no banheiro feminino e percebeu que Cássia Kis estava atrás dela, aguardando a fila.

Roberta afirma que, a partir daí, passou a ouvir comentários ofensivos. De acordo com seu relato, a atriz teria questionado sua presença no banheiro e dito que “o Brasil estava perdido” por haver “homem” no banheiro feminino. A mulher trans também contou que uma funcionária teria sido abordada durante o episódio.

Ainda segundo Roberta, ao tentar explicar que a atriz precisava respeitar uma travesti no banheiro feminino, teria ouvido como resposta uma pergunta sobre ela estar “assumindo que era homem”. Diante da situação, Roberta decidiu pegar o celular para gravar parte do ocorrido.

No vídeo divulgado, é possível ouvir Roberta dizendo que estava sofrendo transfobia no banheiro. Em seguida, ela afirma ser uma mulher trans e diz que tem direito de estar ali. Em outro momento, Cássia Kis teria respondido: “Eu não vou ao banheiro dos homens”, ao que Roberta rebateu: “O problema é seu, mas eu sou uma mulher trans”.

Roberta encerrou o relato dizendo que nunca havia se sentido tão constrangida e que pretende procurar ajuda para tomar medidas sobre o caso.

Até o momento, Cássia Kis não se pronunciou publicamente sobre a acusação. O espaço segue aberto para manifestação da atriz.