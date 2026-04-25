Cássia Kis é acusada de transfobia por Roberta após episódio em banheiro feminino do BarraShopping, no RioFoto: fotos da rede social
Cássia Kis é acusada de transfobia em banheiro de shopping no Rio
Roberta, mulher trans, relatou constrangimento no BarraShopping e afirmou que atriz questionou sua presença no banheiro feminino
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Entre selinho no enteado e acusações, Belo volta ao centro de nova polêmica
Vídeo do cantor com Zion, filho de Rayane Figliuzzi, revoltou o pai da criança, reacendeu uma guerra familiar e fez antigas polêmicas da influenciadora voltarem à tona
Haysam Ali leva ao Festival de Edimburgo peça sobre o ‘Vampiro de Niterói’
Ator brasileiro apresentará na Escócia o solo "Vampiro de Niterói", montagem inspirada em um dos casos criminais mais chocantes do país e que também propõe reflexão sobre a vulnerabilidade infantil
Rio Fashion Week: Salinas transforma a passarela em tributo vibrante ao Brasil
Marca carioca aposta na força da fauna e da flora nacionais em coleção que uniu moda, música e artesanato no retorno ao desfile no Rio
Patixa canta, boi não gosta da música e joga Nicole Bahls na água
Cena aconteceu nesta sexta-feira, 17, durante visita de Patixa e Rico Melquiades ao sítio da influenciadora, em Itaboraí, no Rio
Rio Fashion Week quer recolocar o Rio no centro da moda mundial
Em entrevista exclusiva a Andrei Lara, titular desta coluna, Gustavo Oliveira, diretor da IMM, detalha a construção da Rio Fashion Week, fala sobre a vocação do Rio como capital de lifestyle e defende o potencial do evento para impulsionar moda, negócios e economia criativa
Abandono, barraco e revolta: o caso que toma conta de Barra do Piraí
Um dos assuntos mais comentados em Barra do Piraí nos últimos dias, o caso começou com vídeo em que aparece Luciene Maria, secretária municipal de Bem-Estar Animal, no recebimento de três gatinhos em uma unidade pública, avançou para ofensas e gesto obsceno em outra gravação, teve posicionamento da prefeita Kátia Miki na noite de ontem, quarta-feira, 8, e ganhou novo capítulo com a resposta de um homem citado no episódio
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