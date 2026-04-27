Tudo Nosso e Lucas Morato apostam na emoção da paternidade em novo lançamento, que promete ser um grande sucesso - Foto: Iri Alves

Tudo Nosso e Lucas Morato apostam na emoção da paternidade em novo lançamento, que promete ser um grande sucesso Foto: Iri Alves

Publicado 27/04/2026 20:31

O Tudo Nosso apresenta ao público “Sapatinho de Crochê”, um lançamento que foge do óbvio e aposta em uma história simples, mas profundamente marcante. A música mergulha no instante em que a vida muda de direção com a descoberta de uma gravidez.

Na canção, tudo começa como um dia comum, até que uma mensagem inesperada muda o rumo da história. Ao chegar em casa, o personagem encontra um ambiente preparado com carinho. A revelação vem em silêncio, através de um gesto delicado: um pequeno sapatinho de crochê, símbolo de um novo começo.

A composição é de Jottacê, vocalista do grupo, que conduz a narrativa com sensibilidade e aproxima a música de experiências reais. A participação de Lucas Morato amplia ainda mais essa conexão. Vivendo a expectativa pela chegada do primeiro filho, o cantor imprime verdade em cada verso, tornando a interpretação ainda mais envolvente.

Com uma proposta que valoriza o sentimento e a identificação, o Tudo Nosso reforça sua marca dentro do pagode ao transformar histórias do cotidiano em música. “Sapatinho de Crochê” surge como uma faixa capaz de emocionar diferentes públicos, especialmente aqueles que já viveram ou desejam viver a construção de uma família.