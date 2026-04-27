Tudo Nosso e Lucas Morato apostam na emoção da paternidade em novo lançamento, que promete ser um grande sucesso Foto: Iri Alves
Tudo Nosso e Lucas Morato lançam pagode carregado de emoção sobre paternidade
Nova faixa transforma um momento íntimo em narrativa musical e ganha força com a vivência real do cantor
Tudo Nosso e Lucas Morato lançam pagode carregado de emoção sobre paternidade
Nova faixa transforma um momento íntimo em narrativa musical e ganha força com a vivência real do cantor
Humor ou humilhação? Influenciador revolta web após abordagem constrangedora
Com milhões de seguidores, criador de conteúdo volta a ser criticado por abordagens provocativas, falas de teor sexual e confusões em locais públicos
Cássia Kis é acusada de transfobia em banheiro de shopping no Rio
Roberta, mulher trans, relatou constrangimento no BarraShopping e afirmou que atriz questionou sua presença no banheiro feminino
Entre selinho no enteado e acusações, Belo volta ao centro de nova polêmica
Vídeo do cantor com Zion, filho de Rayane Figliuzzi, revoltou o pai da criança, reacendeu uma guerra familiar e fez antigas polêmicas da influenciadora voltarem à tona
Haysam Ali leva ao Festival de Edimburgo peça sobre o ‘Vampiro de Niterói’
Ator brasileiro apresentará na Escócia o solo "Vampiro de Niterói", montagem inspirada em um dos casos criminais mais chocantes do país e que também propõe reflexão sobre a vulnerabilidade infantil
Rio Fashion Week: Salinas transforma a passarela em tributo vibrante ao Brasil
Marca carioca aposta na força da fauna e da flora nacionais em coleção que uniu moda, música e artesanato no retorno ao desfile no Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.