Aos 47 anos, Ana Paula Saad revisita sua trajetória com olhar maduro e nova proposta de vida Foto: Carlo Locatelli
Ana Paula Saad retoma os holofotes em ensaio que marca sua virada de vida
Ícone dos anos 2000 surge em nova fase, com olhar mais maduro sobre a própria trajetória e os caminhos que escolheu seguir
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Tudo Nosso e Lucas Morato lançam pagode carregado de emoção sobre paternidade
Nova faixa transforma um momento íntimo em narrativa musical e ganha força com a vivência real do cantor
Humor ou humilhação? Influenciador revolta web após abordagem constrangedora
Com milhões de seguidores, criador de conteúdo volta a ser criticado por abordagens provocativas, falas de teor sexual e confusões em locais públicos
Cássia Kis é acusada de transfobia em banheiro de shopping no Rio
Roberta, mulher trans, relatou constrangimento no BarraShopping e afirmou que atriz questionou sua presença no banheiro feminino
Entre selinho no enteado e acusações, Belo volta ao centro de nova polêmica
Vídeo do cantor com Zion, filho de Rayane Figliuzzi, revoltou o pai da criança, reacendeu uma guerra familiar e fez antigas polêmicas da influenciadora voltarem à tona
Haysam Ali leva ao Festival de Edimburgo peça sobre o ‘Vampiro de Niterói’
Ator brasileiro apresentará na Escócia o solo "Vampiro de Niterói", montagem inspirada em um dos casos criminais mais chocantes do país e que também propõe reflexão sobre a vulnerabilidade infantil
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