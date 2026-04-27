Aos 47 anos, Ana Paula Saad revisita sua trajetória com olhar maduro e nova proposta de vida - Foto: Carlo Locatelli

Aos 47 anos, Ana Paula Saad revisita sua trajetória com olhar maduro e nova proposta de vida Foto: Carlo Locatelli

Publicado 27/04/2026 22:46

Ana Paula Saad está de volta aos holofotes em um momento bem diferente daquele que a tornou conhecida nacionalmente. Desta vez, o destaque vem com um ensaio de estética clássica, que valoriza elegância e maturidade, marcando uma virada importante em sua trajetória.

Conhecida por estampar capas e dominar o imaginário dos anos 2000, Ana Paula revisita o próprio passado sem se prender a ele. O novo trabalho não busca repetir fórmulas, mas apresentar uma mulher em outra fase, mais consciente de suas escolhas e da própria história.

Ao longo dos anos, ela viveu intensamente a exposição, lidou com expectativas externas e decidiu, em determinado momento, seguir um caminho diferente. Hoje, longe do Brasil, construiu uma nova rotina e encontrou outros sentidos para sua vida pessoal e profissional.

Radicada na Califórnia, nos Estados Unidos, Ana Paula se dedica ao universo do autoconhecimento. À frente do projeto INLIGHT BY SAAD, atua como terapeuta holística, acompanhando pessoas em processos de equilíbrio emocional e reconexão.

O ensaio surge, assim, como um marco simbólico. Mais do que revisitar uma imagem do passado, ele representa uma mulher que atravessou diferentes fases e escolheu se reinventar. Aos 47 anos, Ana Paula Saad mostra que evolução também pode ser protagonismo.