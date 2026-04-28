Show de Shakira acontece no dia 2 em Copacabana, mas apoio do Governo do Estado ainda é incerto Foto: reprodução rede social
O Governo do Estado do Rio decidiu não patrocinar a apresentação da artista, marcada para este sábado, 2 de maio, na Praia de Copacabana. A negativa teria sido comunicada nesta terça-feira, 28, durante uma reunião entre representantes do governo estadual e da produtora responsável pelo evento.
O detalhe que chama atenção é o contraste com os anos anteriores. Em 2024, o Estado destinou R$ 10 milhões para o show de Madonna. Em 2025, foram R$ 15 milhões para a apresentação de Lady Gaga. Desta vez, no entanto, o governo estadual ficou fora do patrocínio.
A Prefeitura do Rio, por sua vez, assumiu o protagonismo e destinou R$ 15 milhões ao espetáculo de Shakira. Com isso, a apresentação chega em um formato diferente das grandes atrações internacionais anteriores realizadas na orla carioca.
Nos bastidores, ainda há movimentação para tentar reverter o cenário e buscar uma participação do Estado na conta do evento. Enquanto isso, a expectativa do público segue enorme.
Shakira canta em Copacabana neste sábado e deve arrastar uma multidão para a praia mais famosa do Brasil. Mas, antes mesmo de subir ao palco, a estrela colombiana já virou personagem de uma queda de braço política e financeira no Rio.
A operação também contará com atuação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, além de pontos de hidratação com distribuição de água ao público pela Cedae.
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