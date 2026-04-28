Show de Shakira acontece no dia 2 em Copacabana, mas apoio do Governo do Estado ainda é incerto - Foto: reprodução rede social

Show de Shakira acontece no dia 2 em Copacabana, mas apoio do Governo do Estado ainda é incerto Foto: reprodução rede social

Publicado 28/04/2026 21:53 | Atualizado 28/04/2026 22:35

Shakira está prestes a transformar Copacabana em uma grande pista de dança, mas, nos bastidores, o show da cantora colombiana também virou assunto longe dos palcos.



O Governo do Estado do Rio decidiu não patrocinar a apresentação da artista, marcada para este sábado, 2 de maio, na Praia de Copacabana. A negativa teria sido comunicada nesta terça-feira, 28, durante uma reunião entre representantes do governo estadual e da produtora responsável pelo evento.



O detalhe que chama atenção é o contraste com os anos anteriores. Em 2024, o Estado destinou R$ 10 milhões para o show de Madonna. Em 2025, foram R$ 15 milhões para a apresentação de Lady Gaga. Desta vez, no entanto, o governo estadual ficou fora do patrocínio.



A Prefeitura do Rio, por sua vez, assumiu o protagonismo e destinou R$ 15 milhões ao espetáculo de Shakira. Com isso, a apresentação chega em um formato diferente das grandes atrações internacionais anteriores realizadas na orla carioca.



Nos bastidores, ainda há movimentação para tentar reverter o cenário e buscar uma participação do Estado na conta do evento. Enquanto isso, a expectativa do público segue enorme.



Shakira canta em Copacabana neste sábado e deve arrastar uma multidão para a praia mais famosa do Brasil. Mas, antes mesmo de subir ao palco, a estrela colombiana já virou personagem de uma queda de braço política e financeira no Rio.

Em nota enviada à coluna, o Governo do Estado do Rio de Janeiro informou que, assim como no Réveillon e em outros grandes eventos, atuará com uma ampla estrutura operacional no show de Shakira, no próximo sábado, em Copacabana.



Segundo o governo, serão mobilizados 5.692 agentes de segurança do Estado, com monitoramento em tempo real, pórticos com reconhecimento facial, torres de observação, viaturas com câmeras embarcadas e outras tecnologias.



A operação também contará com atuação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, além de pontos de hidratação com distribuição de água ao público pela Cedae.



Ainda na nota, o Governo do Estado afirmou que tomou a decisão de não patrocinar o evento em razão da grave crise fiscal que assola o Rio de Janeiro.

