Sophia Barcllay afirma que vai até a porta de Malévola após treta envolvendo Jojo Todynho, MC Paiva e Soso Careca Fotos: rede social
'Trans da direita' diz que vai à porta de Malévola resolver treta de Jojo: 'de travesti para travesti'
Sophia Barcllay afirmou com exclusividade à coluna que está indo ao condomínio da influenciadora após confusão que começou em salão de beleza, envolveu Jojo Todynho, MC Paiva e Soso Careca, e terminou em ameaça pública
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Jonas detona Globo e diz que edição do BBB 26 favoreceu Ana Paula Renault
Em participação no PodDelas, ex-participante afirmou que cenas dos aliados da campeã ganhavam músicas em tom de brincadeira, enquanto seu grupo era embalado com trilhas de vilão
Às vésperas do show, Governo do Estado sinaliza não patrocinar Shakira e agita bastidores
Apresentação acontece neste sábado, 2 de maio, dentro do projeto Todo Mundo no Rio; Prefeitura destinou R$ 15 milhões ao evento
Paolla Oliveira e Bella Campos protagonizam um gruda-gruda daqueles
Atrizes voltam a surgir dançando abraçadas pela segunda vez, novamente em evento com Ludmilla
Ana Paula Saad retoma os holofotes em ensaio que marca sua virada de vida
Ícone dos anos 2000 surge em nova fase, com olhar mais maduro sobre a própria trajetória e os caminhos que escolheu seguir
Tudo Nosso e Lucas Morato lançam pagode carregado de emoção sobre paternidade
Nova faixa transforma um momento íntimo em narrativa musical e ganha força com a vivência real do cantor
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