Sophia Barcllay afirma que vai até a porta de Malévola após treta envolvendo Jojo Todynho, MC Paiva e Soso Careca - Fotos: rede social

Sophia Barcllay afirma que vai até a porta de Malévola após treta envolvendo Jojo Todynho, MC Paiva e Soso Careca Fotos: rede social

Publicado 30/04/2026 14:30 | Atualizado 30/04/2026 16:23

A treta envolvendo Malévola, Jojo Todynho, MC Paiva e Soso Careca ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Sophia Barcllay, conhecida nas redes como “trans da direita”, afirmou com exclusividade a este colunista que está indo hoje à porta da casa de Malévola para resolver a situação “de travesti para travesti”.

A confusão começou depois que Malévola reclamou publicamente de um procedimento capilar realizado em um salão de beleza. A influenciadora afirmou nas redes que teria pago cerca de R$ 6 mil pelo serviço e passou a questionar o resultado e o valor cobrado. A reclamação viralizou, o cabeleireiro envolvido se manifestou, e a história rapidamente deixou de ser apenas uma discussão sobre cabelo para virar uma guerra nas redes.

Foi nesse momento que Jojo Todynho entrou na treta. A cantora saiu em defesa do cabeleireiro e criticou a postura de Malévola. A partir daí, o clima entre as duas azedou de vez. Malévola rebateu Jojo, trocou acusações públicas e o assunto ganhou ainda mais força entre internautas e páginas de fofoca.

A confusão também chegou até MC Paiva e Soso Careca. Após novas provocações nas redes, Malévola se envolveu em uma briga em um shopping de São Paulo com o casal. Vídeos da confusão circularam na internet e mostraram o barraco tomando proporções ainda maiores.

Depois do episódio no shopping, Malévola voltou às redes sociais e mirou novamente em Jojo Todynho. Em vídeo, a influenciadora afirmou que a cantora seria “a próxima” a apanhar. Jojo não deixou barato e respondeu marcando um encontro com Malévola para quarta-feira, às 15h, no Largo de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Malévola, que mora em São Paulo, também entrou no tom de provocação e gravou um vídeo simulando a compra de uma passagem aérea para o Rio de Janeiro, dando a entender que aceitaria o chamado de Jojo.

Só que, antes da possível vinda de Malévola ao Rio, Sophia Barcllay resolveu entrar na história. Em conversa com a coluna, Sophia afirmou que não seria necessário Malévola viajar, porque ela mesma estaria indo até o condomínio da influenciadora.

“Uma das amigas dela me mandou mensagem ontem à noite dizendo que ela tinha ido ao shopping agredir a namorada do MC Paiva, e marcou de me encontrar hoje para irmos juntas ao condomínio da Malévola”, disse Sophia Barcllay à coluna.

Sophia afirmou ainda que decidiu se envolver porque, segundo ela, a situação passou dos limites. “E eu irei sim, porque isso já deu. Já estamos vivendo um momento onde a sociedade anda revoltada com nós, trans e travestis, e agora essa Malévola vem fazendo essas atrocidades, só dá mais argumentos e motivos pra gente perder ainda mais o respeito. Isso não me representa e não representa muitas de nós”, declarou.

Questionada pela coluna se Malévola já teria feito alguma maldade diretamente contra ela, Sophia respondeu em tom duro: “Estou indo com segurança, e informei às autoridades! Se as autoridades não pará-la, eu mesma paro”.

Sophia Barcllay é filiada ao PL e se apresenta nas redes sociais como pré-candidata a deputada federal. A influenciadora autorizou a publicação das declarações enviadas a este colunista.

