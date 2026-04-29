Jonas Sulzbach falou sobre a edição do BBB 26 durante participação no PodDelasFoto: rede social
Jonas detona Globo e diz que edição do BBB 26 favoreceu Ana Paula Renault
Em participação no PodDelas, ex-participante afirmou que cenas dos aliados da campeã ganhavam músicas em tom de brincadeira, enquanto seu grupo era embalado com trilhas de vilão
Jonas detona Globo e diz que edição do BBB 26 favoreceu Ana Paula Renault
Em participação no PodDelas, ex-participante afirmou que cenas dos aliados da campeã ganhavam músicas em tom de brincadeira, enquanto seu grupo era embalado com trilhas de vilão
Às vésperas do show, Governo do Estado sinaliza não patrocinar Shakira e agita bastidores
Apresentação acontece neste sábado, 2 de maio, dentro do projeto Todo Mundo no Rio; Prefeitura destinou R$ 15 milhões ao evento
Paolla Oliveira e Bella Campos protagonizam um gruda-gruda daqueles
Atrizes voltam a surgir dançando abraçadas pela segunda vez, novamente em evento com Ludmilla
Ana Paula Saad retoma os holofotes em ensaio que marca sua virada de vida
Ícone dos anos 2000 surge em nova fase, com olhar mais maduro sobre a própria trajetória e os caminhos que escolheu seguir
Tudo Nosso e Lucas Morato lançam pagode carregado de emoção sobre paternidade
Nova faixa transforma um momento íntimo em narrativa musical e ganha força com a vivência real do cantor
Humor ou humilhação? Influenciador revolta web após abordagem constrangedora
Com milhões de seguidores, criador de conteúdo volta a ser criticado por abordagens provocativas, falas de teor sexual e confusões em locais públicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.