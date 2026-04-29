Jonas Sulzbach falou sobre a edição do BBB 26 durante participação no PodDelas - Foto: rede social

Jonas Sulzbach falou sobre a edição do BBB 26 durante participação no PodDelasFoto: rede social

Publicado 29/04/2026 14:21

A edição do BBB 26 virou alvo de Jonas Sulzbach após o fim do reality. Em participação no podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, ao lado de Alberto Cowboy, o ex-participante criticou a forma como a Globo embalou os conflitos da temporada e afirmou que a narrativa exibida ao público favoreceu Ana Paula Renault e seus aliados.

O ponto levantado por Jonas foi bastante específico: as músicas usadas nas cenas. Segundo ele, quando situações envolviam o grupo de Ana Paula, a edição colocava trilhas mais leves, em tom de brincadeira, como se tudo fosse divertido ou parte de uma implicância sem gravidade.

Já quando cenas parecidas envolviam Jonas e seus aliados, a leitura mudava completamente. Na avaliação dele, a edição usava músicas mais pesadas, com clima de tensão, ajudando a construir a imagem de que aquele grupo estava sempre fazendo algo errado.

Alberto Cowboy, que também participou da conversa no PodDelas, adotou uma linha mais cautelosa. Ele reconheceu que, em reality show, é comum a edição criar lados, destacar conflitos e empurrar determinados participantes para o papel de vilão, principalmente quando estão em oposição ao grupo mais querido pelo público.

Jonas, porém, foi mais direto. Questionado durante o podcast se considerava que a edição tinha sido desleal ou influenciado a percepção do público, ele concordou. A fala reacende uma discussão antiga do Big Brother Brasil: até que ponto o programa apenas mostra o jogo e até que ponto ajuda a conduzir a leitura de quem assiste?

O assunto também chega em um momento curioso. Nos bastidores, Jonas aparece como um dos nomes que podem seguir no radar da Globo para ações e projetos após o fim do BBB 26. Ou seja, enquanto critica a forma como foi retratado dentro do programa, ele também surge como um dos ex-participantes com potencial de aproveitamento pela emissora.

Ana Paula Renault terminou a temporada campeã e com uma torcida forte nas redes. Mas, pelo visto, a forma como sua trajetória foi mostrada ainda incomoda parte dos adversários. O confinamento acabou, mas a disputa pela narrativa continua aqui fora.