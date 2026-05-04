Grazi Massafera e Bella Campos estiveram em espaço VIP de cervejaria durante show de Shakira em Copacabana Fotos: Rede social
Grazi Massafera recebe R$ 180 mil e Bella Campos R$ 90 mil por presença em show de Shakira
Atrizes estiveram em espaço VIP de cervejaria durante apresentação da cantora em Copacabana
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Jojo recua, mas Trans da Direita diz que estará em Bangu esperando Malévola
Após cantora afirmar que não irá mais ao encontro, Sophia Barcllay garante, com exclusividade ao titular desta coluna, que estará no local acompanhada de MCs
'Trans da direita' diz que vai à porta de Malévola resolver treta de Jojo: 'de travesti para travesti'
Sophia Barcllay afirmou com exclusividade à coluna que está indo ao condomínio da influenciadora após confusão que começou em salão de beleza, envolveu Jojo Todynho, MC Paiva e Soso Careca, e terminou em ameaça pública
Jonas detona Globo e diz que edição do BBB 26 favoreceu Ana Paula Renault
Em participação no PodDelas, ex-participante afirmou que cenas dos aliados da campeã ganhavam músicas em tom de brincadeira, enquanto seu grupo era embalado com trilhas de vilão
Às vésperas do show, Governo do Estado sinaliza não patrocinar Shakira e agita bastidores
Apresentação acontece neste sábado, 2 de maio, dentro do projeto Todo Mundo no Rio; Prefeitura destinou R$ 15 milhões ao evento
Paolla Oliveira e Bella Campos protagonizam um gruda-gruda daqueles
Atrizes voltam a surgir dançando abraçadas pela segunda vez, novamente em evento com Ludmilla
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