Grazi Massafera e Bella Campos estiveram em espaço VIP de cervejaria durante show de Shakira em Copacabana - Fotos: Rede social

Grazi Massafera e Bella Campos estiveram em espaço VIP de cervejaria durante show de Shakira em Copacabana Fotos: Rede social

Publicado 04/05/2026 20:28

O show de Shakira em Copacabana, no último sábado, dia 2, não movimentou apenas a multidão na areia. Nos bastidores, os cachês pagos para algumas celebridades marcarem presença em camarotes também chamaram atenção.

De acordo com a coluna Gente, da revista Veja, Grazi Massafera teria recebido R$ 180 mil para permanecer por cerca de uma hora no espaço VIP de uma cervejaria patrocinadora do evento. Ainda segundo a publicação, a atriz posou para fotos, conversou com a imprensa e teria contado com helicóptero à disposição para facilitar sua chegada ao local.

Bella Campos também esteve no espaço da marca e teria recebido R$ 90 mil pela presença. A atriz posou para fotos com a cerveja patrocinadora, mas preferiu não falar com a imprensa.

Os valores chamaram atenção justamente pela dinâmica da ação, que, segundo a informação publicada, teria duração de aproximadamente uma hora. A diferença entre os cachês das duas atrizes também virou assunto entre quem acompanha os bastidores do meio artístico.

O evento reuniu uma longa lista de famosos em Copacabana. Entre os nomes que passaram pela área VIP estavam Bruna Marquezine, Giovanna Ewbank, Taís Araújo, Ísis Valverde, Xamã, José Loreto, Sheron Menezzes, Erika Januza, Pocah, Nanda Costa, Thaila Ayala, Malvino Salvador, Kyra Gracie, Humberto Carrão e Joaquim Lopes.

Apesar da quantidade de celebridades presentes, até agora não há outros valores de cachês divulgados com identificação nominal. Ou seja, os números que vieram à tona envolvem apenas Grazi Massafera e Bella Campos.

Vale lembrar que, em eventos desse porte, nem todo famoso presente em área VIP necessariamente recebeu para comparecer. As presenças podem envolver convite, relacionamento com marcas, ações publicitárias, permutas ou contratos específicos de imagem.