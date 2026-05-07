Malevola voltou a movimentar as redes sociais antes de embarcar para Dubai. Em um vídeo publicado na internet, a influenciadora apareceu visivelmente chateada e afirmou estar sendo perseguida por uma pessoa que, segundo ela, estaria tentando prejudicá-la “de um nível muito grande”.
No desabafo, Malevola disse que a situação já estava sendo resolvida, mas deixou claro que não pretende recuar caso os ataques continuem.
“Se quer guerra, terá”, disparou ela. “Quer continuar me perseguindo? Continua. Mas não esquece que eu vou fazer tudo de novo. Eu posso ser presa, o que for, mas eu vou continuar fazendo”, afirmou.
A influenciadora também contou que precisou ir à delegacia e disse que seu advogado já está cuidando do caso. Sem citar nomes, ela afirmou que a situação é séria e prometeu que tudo “não vai ficar assim”.
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