Lauro Rabha tomou posse como presidente da Comissão de Direito Público da OABRJFoto: Erick Quintanilha
Lauro Rabha assume Comissão de Direito Público da OABRJ
Advogado tomou posse como presidente da comissão em cerimônia realizada na sede da entidade, no Rio
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Malevola embarca para Dubai após denunciar perseguição
Influenciadora surgiu abalada nas redes sociais, disse que está sendo prejudicada e avisou: 'Se quer guerra, terá'
Joyce Pascowitch revela batalha contra infecção generalizada após 17 dias no hospital
Jornalista contou detalhes do problema de saúde que enfrentou recentemente e definiu a experiência como 'assustadora e transformadora'
Ninguém aguenta mais essa tal de Malévola, mas a culpa é da Jojo Todynho
Cantora tem uma mão pesada nas redes e acaba transformando desafetos em personagens públicos
Grazi Massafera recebe R$ 180 mil e Bella Campos R$ 90 mil por presença em show de Shakira
Atrizes estiveram em espaço VIP de cervejaria durante apresentação da cantora em Copacabana
Jojo recua, mas Trans da Direita diz que estará em Bangu esperando Malévola
Após cantora afirmar que não irá mais ao encontro, Sophia Barcllay garante, com exclusividade ao titular desta coluna, que estará no local acompanhada de MCs
'Trans da direita' diz que vai à porta de Malévola resolver treta de Jojo: 'de travesti para travesti'
Sophia Barcllay afirmou com exclusividade à coluna que está indo ao condomínio da influenciadora após confusão que começou em salão de beleza, envolveu Jojo Todynho, MC Paiva e Soso Careca, e terminou em ameaça pública
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