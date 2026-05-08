Lauro Rabha tomou posse como presidente da Comissão de Direito Público da OABRJ - Foto: Erick Quintanilha

Lauro Rabha tomou posse como presidente da Comissão de Direito Público da OABRJFoto: Erick Quintanilha

Publicado 08/05/2026 10:00

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, oficializou a nova diretoria da Comissão de Direito Público para o atual triênio. A cerimônia de posse foi realizada na última terça-feira, dia 5 de maio, na sede da OABRJ, reunindo nomes da advocacia, da magistratura e autoridades públicas.

O advogado Lauro Rabha assume a presidência da comissão, tendo como vice-presidentes Vladimir Morcillo da Costa e Fabio Zambitte Ibrahim. A secretaria-geral ficará sob responsabilidade de Marcelo Bellizze.

Durante a solenidade, a presidente da OABRJ, Ana Tereza Basilio, e a vice-presidente, Sylvia Drumond, ressaltaram a importância da comissão diante dos debates jurídicos e administrativos que envolvem o Estado do Rio de Janeiro.

Em seu discurso de posse, Lauro Rabha destacou o compromisso da nova gestão com uma atuação técnica, presente e participativa nos temas ligados ao Direito Público. A comissão deverá acompanhar discussões relevantes para a administração pública fluminense, incluindo gestão de recursos, royalties, políticas estaduais e grandes obras de infraestrutura.

A posse marca o início de uma nova etapa de trabalho da Comissão de Direito Público da OABRJ, com expectativa de produção de estudos, pareceres e debates voltados ao fortalecimento das instituições e ao aprimoramento da advocacia pública no estado.