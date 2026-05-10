Marcelo Cabral Teixeira passou mal pouco depois da meia-noite, ao deixar o Festival di Teresa, evento produzido por ele em Teresópolis Foto: reprodução rede social
Marcelo Cabral Teixeira morre após infarto durante seu Festival di Teresa em Teresópolis
Produtor cultural passou mal pouco depois da meia-noite, durante a realização do festival que ajudou a consolidar na Serra Fluminense
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