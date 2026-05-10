Marcelo Cabral Teixeira passou mal pouco depois da meia-noite, ao deixar o Festival di Teresa, evento produzido por ele em Teresópolis - Foto: reprodução rede social

Marcelo Cabral Teixeira passou mal pouco depois da meia-noite, ao deixar o Festival di Teresa, evento produzido por ele em Teresópolis Foto: reprodução rede social

Publicado 10/05/2026 17:08 | Atualizado 10/05/2026 17:18

A morte de Marcelo Cabral Teixeira, aos 53 anos, causou forte comoção em Teresópolis neste domingo. Produtor cultural, empresário de eventos e nome muito conhecido na Serra Fluminense, Marcelo morreu de infarto pouco depois da meia-noite, no momento em que deixava o Festival di Teresa, evento produzido por ele.

A partida repentina aconteceu justamente durante a realização do festival que Marcelo ajudou a transformar em um dos eventos mais marcantes do calendário cultural de Teresópolis. A notícia abalou amigos, parceiros, artistas e pessoas ligadas ao setor cultural e de eventos da cidade.

O Festival di Teresa reúne gastronomia, música, arte, dança e referências da cultura italiana, movimentando o turismo, a economia criativa e a vida cultural da região serrana. O evento conta com patrocínio da Enel e apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Marcelo era reconhecido como uma figura agregadora, apaixonada por cultura e por Teresópolis. Ao longo da carreira, atuou na produção de festivais, eventos gastronômicos, turísticos e culturais, sempre com forte ligação com a identidade da Serra Fluminense.

Antes de se consolidar no setor de eventos, também construiu trajetória na música e na televisão, com passagens por gravadoras como Sony Music e Som Livre, além de trabalhos na direção musical de programas de TV. Ele também era membro votante do Grammy Latino.

Nas redes sociais, amigos e admiradores lamentaram a morte e destacaram o legado deixado por Marcelo para a cultura da região.

A família informou que o velório será realizado nesta segunda-feira, dia 11 de maio, a partir das 8h, no Cemitério Carlinda Berlim, em Teresópolis. O sepultamento está marcado para 11h30.

Marcelo deixa esposa, filha, familiares, amigos e uma história profundamente ligada à cultura de Teresópolis.