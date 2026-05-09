Ana Paula Saad retorna ao Brasil em nova fase artística após temporada em Los Angeles - Foto: reprodução rede social

Ana Paula Saad retorna ao Brasil em nova fase artística após temporada em Los AngelesFoto: reprodução rede social

Publicado 09/05/2026 15:38

Ana Paula Saad está de volta ao Brasil, mas não volta exatamente para o mesmo lugar de onde saiu. Depois de anos vivendo em Los Angeles, a artista retorna em uma fase de reinvenção, mais interessada em projetos que conversem com sua maturidade do que em repetir a imagem que marcou sua trajetória nos anos 2000.

Conhecida por sua presença constante na televisão e por inúmeras capas de revistas, Ana Paula vive agora um movimento simbólico de virada. Em maio de 2026, ela lança um novo ensaio para a Revista SpiceFire, publicação com a qual já teve uma relação marcante ao longo da carreira. O trabalho chega com clima de despedida de uma personagem pública ligada ao imaginário sensual e abre espaço para uma artista que busca ser vista por outras camadas.

Durante o período nos Estados Unidos, Ana Paula mergulhou também no universo do bem-estar. Formou-se como terapeuta holística e criou o projeto InLight by Saad, experiência que, segundo ela, ampliou sua percepção sobre arte, corpo, espiritualidade e presença.

Agora, em temporada no Brasil, a artista quer se reconectar com o mercado audiovisual. O foco está em projetos para streaming, cinema e televisão, especialmente trabalhos que permitam explorar sua versatilidade e uma narrativa feminina mais madura.

“Los Angeles me deu técnica e espiritualidade, mas o Brasil é onde meu coração pulsa”, afirma Ana Paula. “Essa viagem é um momento para me reencontrar com o público de uma forma mais visceral, como uma artista que tem histórias reais e camadas profundas para compartilhar.”

A nova etapa marca uma Ana Paula Saad menos presa aos rótulos do passado e mais interessada em transformar trajetória, vivência e resiliência em arte.