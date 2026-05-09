Ana Paula Saad retorna ao Brasil em nova fase artística após temporada em Los AngelesFoto: reprodução rede social
Ana Paula Saad volta ao Brasil e prepara nova fase longe do rótulo de musa
Após anos em Los Angeles, artista retorna ao país com foco em streaming, cinema e TV, agora em uma fase mais madura e espiritualizada
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Grupo Ed+ volta aos estúdios e promete novo hit romântico no pagode
Após anunciar retorno aos palcos com turnê nostálgica, grupo inicia gravação de novo single na Sala 503, com produção musical dos Irmãos Da Paz
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Influenciadora surgiu abalada nas redes sociais, disse que está sendo prejudicada e avisou: 'Se quer guerra, terá'
Joyce Pascowitch revela batalha contra infecção generalizada após 17 dias no hospital
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