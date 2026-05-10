Ana Paula Rodrigues no sepultamento da filha, Thamires Rodrigues, no Cemitério de Irajá - Érica Martin/Agência O Dia

Ana Paula Rodrigues no sepultamento da filha, Thamires Rodrigues, no Cemitério de IrajáÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 10/05/2026 16:16

Rio - Ana Paula Rodrigues, mãe de Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, fez um longo desabafo ao viver seu primeiro Dia das Mães sem a filha. A jovem foi morta a tiro por um policial civil durante uma briga de trânsito no Pechincha, na Zona Sudoeste do Rio, na última quinta-feira (7).

Na manhã deste domingo (10), Ana Paula descreveu que seu coração está em pedaços, já que enfrenta o segundo Dia das Mães sem a mãe e o primeiro sem a filha. "Hoje é Dia das Mães… e meu coração está em pedaços. É o segundo Dia das Mães sem a minha mãe. E agora, é o primeiro sem a minha filha… minha menina, minha companheira, meu bebê grande. Hoje eu choro como filha. Choro como mãe. Choro como avó", começou ela no texto.



Ana Paula lembrou da relação próxima que tinha com Thamires. "Sinto falta da minha filha, das ligações diárias, das chamadas de vídeo, do pagode tocando enquanto ela arrumava a casa, do 'mãe, cheguei'. Mas no meio dessa dor imensa, existe uma verdade que ninguém pode tirar: o amor continua", escreveu.



Thamires deixou duas meninas, de 4 e 6 anos. Netas de Ana Paula, as crianças agora recebem o acolhimento de toda a família para amenizar a ausência da mãe. "Eu amei e continuo amando minha filha até a eternidade. E sigo aqui, sendo mãe, sendo avó, tentando transformar lágrimas em força para cuidar das nossas meninas. Hoje o dia está difícil. Hoje dói. Mas também é um dia de honra. Feliz Dia das Mães para nós, que amamos além do tempo, além da ausência, além da vida. O amor não morre, ele atravessa gerações", finalizou.

Filha de passageira ganha festa de aniversário



Thamires planejava com entusiasmo a festa de aniversário da filha mais nova, mas foi morta de forma brutal três dias antes de ver a comemoração acontecer. A menina completou 4 anos neste sábado (9), mesmo dia em que a mãe foi sepultada no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio.





Mesmo em meio à dor e ao sentimento de revolta, familiares e amigos decidiram reunir forças para realizar um dos últimos desejos de Thamires, que era comemorar o aniversário da filha. A melhor amiga da vítima, Thaynara Costa, de 29 anos, contou que o síndico do condomínio onde a festa seria realizada cedeu o espaço para que a celebração acontecesse de forma mais simples neste domingo (10).

Policial está preso



Thamires morreu após ser baleada pelo agente durante uma confusão no trânsito. Ela estava no banco traseiro de um carro de aplicativo quando o agressor iniciou uma discussão por causa de uma manobra na Rua Professor Henrique Costa. O agente está preso.





Ao decretar a prisão temporária de Frede Uilson, a juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Rio, considerou que o agente apresenta comportamento agressivo e potencial para oferecer risco à ordem pública.