Familiares e amigos de Thamires Peixoto, de 28 anos, durante o velório no Cemitério do Irajá, Zona Norte do Rio - Érica Martin

Familiares e amigos de Thamires Peixoto, de 28 anos, durante o velório no Cemitério do Irajá, Zona Norte do Rio Érica Martin

Publicado 09/05/2026 15:28 | Atualizado 10/05/2026 08:20

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Mesmo em meio à dor e ao sentimento de revolta, familiares e amigos decidiram reunir forças para realizar um dos últimos desejos de Thamires, que era comemorar o aniversário da filha. A melhor amiga da vítima, Thaynara Costa, de 29 anos, contou que o síndico do condomínio onde a festa seria realizada cedeu o espaço para que a celebração acontecesse de forma mais simples no domingo (10).



"Thamires estava com muita expectativa e nós já havíamos comprado os presentes. Assim que souberam da notícia, o síndico do condomínio cedeu o espaço. Vamos manter a festinha pela criança, que está muito animada", afirmou.



Além da aniversariante, Thamires deixa outra filha, de 6 anos. Para tentar explicar a ausência da mãe na festa e também no Dia das Mães, a família disse às crianças que Thamires "virou uma estrelinha".



"A gente explicou da forma que conseguimos. Dissemos que a mãe havia virado uma estrelinha e que estava dormindo. Será o primeiro Dia das Mães sem a mãe, mas as crianças têm uma rede de apoio muito forte. Com o tempo, elas vão conseguir digerir tudo isso", disse Thaynara. Thamires morreu após ser baleada pelo policial civil Frede Uilson Souza de Jesus durante uma confusão no trânsito ocorrida na quinta-feira (7), no bairro do Pechincha, na Zona Oeste. Ela estava no banco traseiro de um carro de aplicativo quando o agressor iniciou uma discussão por causa de uma manobra na Rua Professor Henrique Costa. O agente está preso. Mesmo em meio à dor e ao sentimento de revolta, familiares e amigos decidiram reunir forças para realizar um dos últimos desejos de Thamires, que era comemorar o aniversário da filha. A melhor amiga da vítima, Thaynara Costa, de 29 anos, contou que o síndico do condomínio onde a festa seria realizada cedeu o espaço para que a celebração acontecesse de forma mais simples no domingo (10)."Thamires estava com muita expectativa e nós já havíamos comprado os presentes. Assim que souberam da notícia, o síndico do condomínio cedeu o espaço. Vamos manter a festinha pela criança, que está muito animada", afirmou.Além da aniversariante, Thamires deixa outra filha, de 6 anos. Para tentar explicar a ausência da mãe na festa e também no Dia das Mães, a família disse às crianças que Thamires "virou uma estrelinha"."A gente explicou da forma que conseguimos. Dissemos que a mãe havia virado uma estrelinha e que estava dormindo. Será o primeiro Dia das Mães sem a mãe, mas as crianças têm uma rede de apoio muito forte. Com o tempo, elas vão conseguir digerir tudo isso", disse Thaynara.

Briga de trânsito e prisão de policial

O motorista do aplicativo ainda levou Thamires até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Thaynara relatou que, segundo o motorista de aplicativo, ele sequer abriu o vidro do carro para discutir com o policial. "As imagens mostram que o motorista não abriu o vidro. Ele foi crucial para o socorro. Disse que nem ele entende o que aconteceu, porque não respondeu nem discutiu. Só percebeu o disparo pelo barulho, quando arrancou com o carro. Foi nesse momento que Thamires avisou que havia sido atingida", contou.



A Polícia Civil prendeu Frede Uilson Souza de Jesus na noite de sexta (8). Após a prisão, a Corregedoria da Polícia Civil informou que afastou o agente das atividades e abriu um procedimento interno para apurar a conduta.