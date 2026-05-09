Luan foi detido em flagrante - Reprodução/Redes sociais

Luan foi detido em flagranteReprodução/Redes sociais

Publicado 09/05/2026 16:50 | Atualizado 10/05/2026 07:39

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) manteve a prisão do influenciador digital Luan Lennon Camacho Braga Oliveira, de 23 anos, e converteu o flagrante em prisão preventiva. A decisão foi tomada pela Central de Audiência de Custódia da Capital na tarde deste sábado (9). A medida também atinge Enzo Raphael Pereira e Silva Ferreira, integrante da equipe do influenciador, e Gabriel Henrique Helmold Batista, que permanece detido.

O trio responde pelo crime de denunciação caluniosa. Na decisão, foi aprovado o flagrante e negado o pedido de liberdade provisória, estabelecendo a validade do mandado de prisão em 12 anos. Os três seguem presos na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica.

Relembre o caso

Luan Lennon, Enzo Raphael e Gabriel Henrique foram presos na madrugada da última quinta-feira (7) por agentes da 4ª DP (Praça da República). De acordo com as investigações, o grupo teria encenado um furto no Centro do Rio para produzir conteúdo para as redes sociais, nas quais Luan soma mais de 1 milhão de seguidores.

A polícia apurou que o influenciador teria deixado o vidro de um carro aberto propositalmente e, por meio de um intermediário, convencido um pedestre a retirar um celular do veículo em troca de R$ 30. Luan gravava a cena à distância e se aproximou para dar uma "voz de prisão" assim que o homem pegou o aparelho.

Ao chegarem no local, os investigadores concluíram que a situação foi forjada para simular um flagrante. O pedestre afirmou à polícia que não sabia tratar-se de uma encenação. Luan Lennon, que foi candidato a vereador em 2024, utiliza suas redes para publicar vídeos de "denúncias urbanas" e ações contra a desordem pública.