Desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho está desaparecido - Divulgação/TRF2

Desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho está desaparecidoDivulgação/TRF2

Publicado 09/05/2026 21:38 | Atualizado 09/05/2026 22:02

Rio - A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o desaparecimento do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, de 63 anos, visto pela última vez na Zona Sul do Rio há 25 dias. Segundo a Polícia Civil, as investigações correm sob sigilo.

Informações iniciais apontam que o desembargador perdeu contato com a família no dia 14 de abril. Antes de desaparecer, ele teria sacado uma quantia em dinheiro e seguido em direção à Vista Chinesa, na Zona Norte da capital.

De acordo com o CNJ, a decisão foi motivada pelo envolvimento do magistrado no caso de violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade. "As circunstâncias do caso indicariam um comportamento explosivo e irascível, incompatível com os requisitos mínimos para o exercício da função jurisdicional", disse o órgão na época.

Agressão

No dia 25 de maio de 2025, Alcides Martins Ribeiro Filho foi levado para a delegacia por suspeita de violência contra a mulher no interior de um apartamento em Ipanema. Segundo a Polícia Militar, agentes do 23ºBPM (Leblon) foram acionados para atender ocorrência de agressão na rua Aníbal de Mendonça. Na residência, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro. A ocorrência foi conduzida à 14ªDP (Leblon).