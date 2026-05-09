Homem entra em luta corporal com policial militar em TanguáReprodução/Redes sociais

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Rio - Um homem com cinco anotações criminais foi preso, na sexta-feira (8), após entrar em luta corporal com um policial militar durante uma abordagem em Tanguá, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, ele tentou arrancar o fuzil das mãos do agente, e a arma chegou a disparar durante a disputa.
Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o momento em que o criminoso consegue fazer os disparos enquanto brigada com o PM. Assista:
De acordo com o 35º Batalhão de Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade do Pinhão. Policiais faziam patrulhamento na região quando avistaram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram em direção ao Conjunto Residencial Vila das Hortênsias.

Após o cerco policial, um dos suspeitos saiu de um beco e surpreendeu um dos agentes, dando início à luta corporal. "O acusado conseguiu acionar o gatilho da arma do agente algumas vezes, ao tentar roubar o armamento", informou a Polícia Militar.

O homem foi imobilizado e preso no local. Segundo a corporação, ele possui cinco anotações criminais por crimes como tráfico de drogas, homicídio e furto.

Ele acabou sendo encaminhado para a 70ª DP (Tanguá), onde permaneceu preso.
 