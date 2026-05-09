Homem entra em luta corporal com policial militar em TanguáReprodução/Redes sociais
De acordo com o 35º Batalhão de Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade do Pinhão. Policiais faziam patrulhamento na região quando avistaram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram em direção ao Conjunto Residencial Vila das Hortênsias.
Um homem entrou em luta corporal com um policial durante uma abordagem em Tanguá, o homem conseguiu pegar o fuzil do policial e efetuar disparos. pic.twitter.com/5rtpggku1U— Informe RJO (@InformeRJO) May 9, 2026
Após o cerco policial, um dos suspeitos saiu de um beco e surpreendeu um dos agentes, dando início à luta corporal. "O acusado conseguiu acionar o gatilho da arma do agente algumas vezes, ao tentar roubar o armamento", informou a Polícia Militar.
O homem foi imobilizado e preso no local. Segundo a corporação, ele possui cinco anotações criminais por crimes como tráfico de drogas, homicídio e furto.
Ele acabou sendo encaminhado para a 70ª DP (Tanguá), onde permaneceu preso.
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