Homem entra em luta corporal com policial militar em Tanguá - Reprodução/Redes sociais

Homem entra em luta corporal com policial militar em TanguáReprodução/Redes sociais

Publicado 09/05/2026 18:55

Rio - Um homem com cinco anotações criminais foi preso, na sexta-feira (8), após entrar em luta corporal com um policial militar durante uma abordagem em Tanguá, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, ele tentou arrancar o fuzil das mãos do agente, e a arma chegou a disparar durante a disputa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o momento em que o criminoso consegue fazer os disparos enquanto brigada com o PM. Assista: