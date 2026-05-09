Pré-candidato ao governo do Rio André Marinho ao lado do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema - Divulgação

Pré-candidato ao governo do Rio André Marinho ao lado do ex-governador de Minas Gerais Romeu ZemaDivulgação

Publicado 09/05/2026 17:19

Rio - O Partido Novo lançou, neste sábado (9), a pré-candidatura do comunicador André Marinho, de 31 anos, ao governo do estado do Rio de Janeiro. O evento reuniu lideranças e marcou o início da articulação política do partido para as eleições de 2026.

Entre os presentes na cerimônia estava o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, uma das principais lideranças do Novo e pré-candidato do partido à Presidência da República.

Formado em Ciência Política pela New York University, André Marinho apresentou-se como uma alternativa ao atual cenário político fluminense. Durante o discurso, Marinho adotou um tom crítico em relação a possíveis adversários, como Eduardo Paes e Douglas Ruas, e afirmou que pretende representar uma ruptura com o modelo atual de gestão.



Em sua campanha, o pré-candidato também defende o combate à corrupção, investimento e melhorias na segurança pública e o desenvolvimento econômico do estado. Esta é a primeira vez que André se candidata a um cargo político.