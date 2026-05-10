Grupo de alunos da rede pública da Baixada Fluminense visitou o PalácioDivulgação / Governo do Rio
Durante a visita, os estudantes conheceram as instalações do palácio, que foi construído entre 1909 e 1913 pelo empresário Eduardo Guinle. Além disso, eles tiveram acesso a explicações sobre história que mostraram, na prática, conteúdos abordados em sala de aula.
Moradora de São João de Meriti e aluna do terceiro ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade, Marina Motta, de 17 anos, se encantou pela arquitetura e pelos acontecimentos históricos ligados ao Palácio.
"Para mim, descobrir não só a história do meu estado, mas um pouco da cidade que eu nasci, que é o Rio, é muito gratificante. Essa visita foi uma aula de história que expande nossos horizontes”, declarou.
Inicialmente, a visita à residência histórica dos governadores do Rio poderá ser feita apenas por estudantes da rede pública estadual e por grupos ligados à preservação e à gestão do patrimônio cultural.
Entre as atrações do edifício, há um banheiro todo com peças esculpidas em blocos de mármore Carrara, móveis franceses que remetem à Belle Époque (período marcado por inovações e avanços culturais na Europa) e o primeiro elevador instalado no Brasil.
A escrivaninha onde governadores despacham é uma réplica da usada por Luís XIV, no Palácio de Versalhes, na França. Entre as pinturas, a mais emblemática é a que retrata o Rei Sol, assinada por Rigaud (1659-1743).
A partir de junho, o público em geral também poderá conhecer o Palácio das Laranjeiras. Os demais grupos elegíveis serão selecionados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).
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