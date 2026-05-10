Grupo de alunos da rede pública da Baixada Fluminense visitou o Palácio - Divulgação / Governo do Rio

Grupo de alunos da rede pública da Baixada Fluminense visitou o PalácioDivulgação / Governo do Rio

Publicado 10/05/2026 07:55

Rio - Um grupo de alunos da rede pública de ensino da Baixada Fluminense visitou o Palácio das Laranjeiras nesta sexta-feira (8). O programa faz parte da abertura gradual do espaço. O objetivo é ampliar o acesso da população a um dos principais patrimônios históricos do estado, que estava fechado à visitação desde 2020.



Durante a visita, os estudantes conheceram as instalações do palácio, que foi construído entre 1909 e 1913 pelo empresário Eduardo Guinle. Além disso, eles tiveram acesso a explicações sobre história que mostraram, na prática, conteúdos abordados em sala de aula.



Moradora de São João de Meriti e aluna do terceiro ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade, Marina Motta, de 17 anos, se encantou pela arquitetura e pelos acontecimentos históricos ligados ao Palácio.



"Para mim, descobrir não só a história do meu estado, mas um pouco da cidade que eu nasci, que é o Rio, é muito gratificante. Essa visita foi uma aula de história que expande nossos horizontes”, declarou.



Inicialmente, a visita à residência histórica dos governadores do Rio poderá ser feita apenas por estudantes da rede pública estadual e por grupos ligados à preservação e à gestão do patrimônio cultural.



"Esta iniciativa é importantíssima. Ela possibilita que os alunos da rede estadual de ensino tenham cada vez mais acesso à arte, à história e à educação", destacou a secretária de Estado de Educação, Luciana Calaça.



Entre as atrações do edifício, há um banheiro todo com peças esculpidas em blocos de mármore Carrara, móveis franceses que remetem à Belle Époque (período marcado por inovações e avanços culturais na Europa) e o primeiro elevador instalado no Brasil.



A escrivaninha onde governadores despacham é uma réplica da usada por Luís XIV, no Palácio de Versalhes, na França. Entre as pinturas, a mais emblemática é a que retrata o Rei Sol, assinada por Rigaud (1659-1743).



A partir de junho, o público em geral também poderá conhecer o Palácio das Laranjeiras. Os demais grupos elegíveis serão selecionados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).