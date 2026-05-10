Família de Thamires Rodrigues de Souza Peixoto será recebida pela Comissão de Direitos Humanso - Érica Martin/Agência O Dia

Família de Thamires Rodrigues de Souza Peixoto será recebida pela Comissão de Direitos HumansoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 10/05/2026 08:29

Durante o encontro, a comissão prestará acolhimento à família da jovem e definirá os encaminhamentos institucionais necessários para acompanhamento do caso. Presidente da comissão, a deputada estadual Dani Monteiro destacou que o momento exige cuidado com os parentes e rigor na responsabilização do autor do crime, o agente Frede Uilson Souza de Jesus.

"Nenhuma família deveria atravessar uma dor como essa sem suporte do Estado, assim como nenhuma violência dessa gravidade pode ficar sem responsabilização. É ainda mais doloroso saber que Thamires deixa duas crianças na véspera do Dia das Mães, uma tragédia que aprofunda ainda mais o sofrimento dessa família. A comissão estará ao lado dos familiares para garantir apoio neste momento de luto e para acompanhar os desdobramentos do caso, cobrando justiça e respeito à memória da vítima”, afirmou.