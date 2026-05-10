Família de Thamires Rodrigues de Souza Peixoto será recebida pela Comissão de Direitos HumansoÉrica Martin/Agência O Dia

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Rio - A Comissão de Direitos Humanos da Alerj vai receber, nesta terça-feira (12), a família de Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, passageira morta a tiro por um policial civil durante uma briga de trânsito, no Pechincha, Zona Oeste, na quinta-feira (7). 
Durante o encontro, a comissão prestará acolhimento à família da jovem e definirá os encaminhamentos institucionais necessários para acompanhamento do caso. Presidente da comissão, a deputada estadual Dani Monteiro destacou que o momento exige cuidado com os parentes e rigor na responsabilização do autor do crime, o agente Frede Uilson Souza de Jesus. 
"Nenhuma família deveria atravessar uma dor como essa sem suporte do Estado, assim como nenhuma violência dessa gravidade pode ficar sem responsabilização. É ainda mais doloroso saber que Thamires deixa duas crianças na véspera do Dia das Mães, uma tragédia que aprofunda ainda mais o sofrimento dessa família. A comissão estará ao lado dos familiares para garantir apoio neste momento de luto e para acompanhar os desdobramentos do caso, cobrando justiça e respeito à memória da vítima”, afirmou.
Thamires morreu após ser baleada pelo agente durante uma confusão no trânsito.. Ela estava no banco traseiro de um carro de aplicativo quando o agressor iniciou uma discussão por causa de uma manobra na Rua Professor Henrique Costa. O agente está preso.
Ela foi sepultada no dia do aniversário da filha caçula, neste sábado (9), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. A jovem deixa o marido e duas filhas, de 4 e 6 anos.
Ao decretar a prisão temporária de Frede Uilson, a juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Rio, considerou que o agente apresenta comportamento agressivo e potencial para oferecer risco à ordem pública