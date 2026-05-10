Ele foi conduzido para 75ª DP (Rio do Ouro) - Divulgação

Ele foi conduzido para 75ª DP (Rio do Ouro)Divulgação

Publicado 10/05/2026 19:12

Rio - Um homem de 62 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) neste domingo (10), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele era procurado pelos crimes de estupro e aliciamento de menor e estava foragido.

Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram o criminoso após o cruzamento dados e análise de possíveis rotas de fuga. O homem foi detido no momento em que visitava seu antigo domicílio.

Ele foi sentenciado a uma pena de 23 anos de reclusão. O criminoso foi conduzido à delegacia.