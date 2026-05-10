Um homem foi preso por tráfico de drogas em um carro de luxoDivulgação PCRJ

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Rafael Pablo Carvalho de Castro foi preso em flagrante transportando grande quantidade de drogas sintéticas no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).
Segundo a Polícia Civil, os agentes monitoravam a área quando suspeitaram de um veículo de luxo, uma Land Rover Evoque, na Rua Gilka Machado, na tarde de sexta-feira (3). No carro foi encontrada uma mochila com oito pacotes de comprimidos com características de droga sintética, já embalados e prontos para distribuição.
Além do material entorpecente, os agentes apreenderam o carro e um aparelho celular, que será periciado para auxiliar nas investigações.
Rafael foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
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Material entorpecente apreendido pela DRF no Recreio dos Bandeirantes
Um homem foi preso por tráfico de drogas em um carro de luxo