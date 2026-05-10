Semana será de tempo instável no Rio - Érica Martin

Semana será de tempo instável no RioÉrica Martin

Publicado 10/05/2026 09:11

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla do Rio de Janeiro, válido das 6h desta segunda-feira (11) às 9h de quarta-feira (13). Há previsão de mar agitado, com ondas que podem atingir entre 2,5 a 3 metros de altura.

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Para garantir a segurança de todos, o Centro de Operações Rio (COR) reforça as seguintes orientações:



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



Previsão do tempo



Segundo o Alerta Rio, neste domingo (10), o Dia das Mães será marcado pela chegada de uma frente fria à cidade. Ao longo do dia, haverá aumento de nuvens, com céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir do final da manhã. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas apresentam declínio, com mínima prevista de 19°C e máxima de 28°C.



A partir desta segunda-feira (11) a previsão é que o sol não apareça. O deslocamento da frente fria e a entrada de umidade do oceano deixará o céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados com rajadas ocasionalmente fortes. A temperatura segue em declínio, com mínima de 18°C e máxima de 24°C.



Na terça-feira (12), o tempo continuará instável devido à entrada de ventos úmidos do oceano. O céu deve permanecer nublado a parcialmente nublado, com chuvisco e chuva fraca isolada durante a madrugada. A temperatura, no entanto, entra em elevação, mas o dia ainda deve ficar fresco, com máxima de 28°C e mínima de 17°C.



O tempo da quarta-feira (13) será um pouco mais firme. Ao longo do dia, haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados e a temperatura sobe um pouco mais, com máxima de 32°C e mínima de 17°C.



Já na quinta-feira (14), uma nova frente fria se aproxima e passa pela cidade. Com o tempo instável, o céu deve ficar predominantemente nublado e há previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. A temperatura entra em declínio, com máxima de 27°C e mínima de 19°C.