PF prende dois homens em menos de 24h com carga ilegal de remédios para emagrecer no Galeão - Divulgação / Polícia Federal

PF prende dois homens em menos de 24h com carga ilegal de remédios para emagrecer no GaleãoDivulgação / Polícia Federal

Publicado 08/05/2026 13:23

Rio - A Polícia Federal prendeu outro homem em flagrante, em menos de 24h, com medicamentos irregulares para emagrecimento, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), nesta sexta-feira (8). O mineiro, de 46 anos, transportava 120 remédios de forma ilegal.

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O preso, que não teve a identidade revelada, desembarcava de um voo vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Agentes realizavam fiscalizações de rotina quando identificaram diversas ampolas de tirzepatida no interior de três bolsas. O preso, que não teve a identidade revelada, desembarcava de um voo vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Agentes realizavam fiscalizações de rotina quando identificaram diversas ampolas de tirzepatida no interior de três bolsas.

Após comprovarem a ausência de autorização legal para o transporte do produto, os policiais realizaram a prisão. O homem responderá pelo crime de importação ilegal de medicamento sem registro no órgão de vigilância competente. A conduta é considerada crime hediondo em razão do risco à saúde pública.

É o segundo dia seguido em que a Polícia Federal efetua uma prisão, no mesmo aeroporto, pela importação ilegal de remédios para emagrecimento. Na tarde desta quinta-feira (7), um homem foi detido por transportar 34 medicamentos sem autorização legal. Ele também estava em um avião que veio de Foz do Iguaçu.

