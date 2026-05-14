Luan Lennon foi detido em flagrante no dia 8 de maio por forjar um furto no Centro do Rio - Reprodução/Redes sociais

Luan Lennon foi detido em flagrante no dia 8 de maio por forjar um furto no Centro do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 14/05/2026 22:04

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) mandou soltar, nesta quinta-feira (14), o influenciador digital Luan Lennon Camacho Braga Oliveira, de 23 anos, e outros dois homens por forjar um furto no Centro do Rio para a produção de um conteúdo para as redes sociais. Eles estavam presos desde o último dia 7 . Na decisão, a 1ª Vara das Garantias da Comarca da Capital considerou que o grupo não tem histórico criminal.

O juiz cita ainda que o Ministério Público do Rio (MPRJ) demonstrou interesse em propor um acordo de não persecução penal em favor de Luan e dos demais detidos. Gabriel Henrique Helmold Batista, Luan Lennon e Enzo Raphael Pereira e Silva Ferreira vão cumprir medidas cautelares, como comparecer ao juízo mensalmente.

Em suas redes sociais, o influenciador, por meio da assessoria de imprensa disse que os dias na cadeia foram desafiadores, mas que acreditava que seria colocado em liberdade. "Apesar dos últimos dias desafiadores, sempre confiei que a verdade prevaleceria. Respeito as instituições do nosso sistema de justiça e sigo comprometido com meus princípios", disse.



Luan ressaltou ainda que a prisão não o impedirá de seguir gravando vídeos. "Meu compromisso com a população permanece inabalável. Seguiremos trabalhando incansavelmente por mais segurança, justiça e responsabilidade em nossa sociedade."

Relembre a prisão

De acordo com as investigações conduzidas pela 4ª DP (Praça da República), o grupo teria montado a situação para simular um flagrante de crime. Segundo os agentes, Luan deixou propositalmente o vidro de um carro aberto e teria combinado com um flanelinha para convencer um pedestre, mediante pagamento de R$ 30, a retirar um celular do interior do veículo.

A ação acontecia enquanto o influenciador gravava tudo de longe, dentro de um automóvel estacionado do outro lado da rua. Após o homem pegar o aparelho, Luan teria se aproximado e dar voz de prisão em flagrante.



Ainda segundo a polícia, o suposto autor do furto negou a participação em qualquer esquema e afirmou não saber que fazia parte de uma encenação. A PM foi acionada e levou todos os envolvidos para a delegacia.

Na apuração do caso, os investigadores concluíram que a cena do crime havia sido montada. Outros dois integrantes da equipe do influenciador foram identificados e presos junto com ele.

Os três foram autuados em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa, quando alguém provoca uma investigação ou ação policial atribuindo falsamente um crime a outra pessoa. Os envolvidos também poderão responder por fraude processual, já que a suposta encenação teria como objetivo criar uma falsa situação criminosa.

Quem é Luan Lennon

Nas redes sociais, onde acumula mais de 1 milhão de seguidores, Luan Lennon se apresenta como empresário, estudante de Direito e criador de conteúdo voltado para denúncias urbanas e ações contra desordem pública. Ele também disputou uma vaga na Câmara Municipal do Rio nas eleições de 2024 pelo PL.