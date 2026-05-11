Produtos estavam escondidos debaixo de peças de roupa - Reprodução / Polícia Federal

Produtos estavam escondidos debaixo de peças de roupaReprodução / Polícia Federal

Publicado 11/05/2026 12:27

Rio - A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante transportando medicamentos para emagrecimento e anabolizantes no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na noite deste domingo (10).



O preso, de 46 anos, é natural do Rio, e desembarcou de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Os produtos estavam dentro de sua bagagem, que foi aberta pelos agentes durante uma fiscalização de rotina. Na mala, eles encontraram 47 frascos de Tirzepatida, substância que acelera a perda de peso, e oito caixas de anabolizantes, debaixo de peças de roupa.

O criminoso, que não teve o nome revelado, vai responder por importação de mercadoria proibida (contrabando) e de medicamento sem registro da Anvisa.