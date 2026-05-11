Cantor Ed Motta se envolve em confusão dentro de restaurante - Reprodução / Redes sociais

Cantor Ed Motta se envolve em confusão dentro de restauranteReprodução / Redes sociais

Publicado 11/05/2026 19:44

Rio - O cantor Ed Motta será investigado por injúria por preconceito contra um dos funcionários envolvidos na confusão com ele em um restaurante do Rio, no início deste mês. A informação foi divulgada pelo RJTV 2, nesta segunda-feira (11). Em depoimento à 15ª DP (Gávea) o trabalhador contou que ouviu ameaças e xingamentos do cantor, que se irritou devido a cobrança de uma taxa.

"Começam os xingamentos, falando: 'Ah, vou embora antes que eu faça alguma coisa com um desses 'paraíba'. Vai tomar no seu c..., seu filho da p..., 'paraíba', nunca mais eu volto aqui'", descreveu ele.



Logo depois, Ed foi acusado pelo estabelecimento de arremessar uma cadeira "contra um garçom que se encontrava de costas". Na saída, o artista esbarrou em uma mesa vizinha e derrubou a bolsa de uma mulher.

Ainda de acordo com o funcionário, Ed Motta não teria costume de pagar a taxa de rolha da casa quando ia sozinho ou com a mulher. No entanto, por estar em uma mesa com outras seis pessoas, a taxa acabou sendo cobrada, o que deixou o cantor irritado.

Ed Motta foi intimado pela Polícia Civil a prestar depoimento sobre a confusão. A oitiva foi marcada para terça-feira (12). Se condenado, ele pode cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão.

A reportagem tenta contato com a defesa do cantor. O espaço está aberto para manifestação.