Cantor Ed Motta se envolve em confusão dentro de restauranteReprodução / Redes sociais
Ed Motta vai responder por injúria por preconceito após chamar funcionário de 'paraíba'
Cantor vai prestar depoimento sobre a confusão em restaurante na terça-feira (12)
Mulher trans é presa pela sexta vez por integrar quadrilha de furtos de celulares na Lapa e em Copacabana
Prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), no âmbito da Operação Rastreio
Cristo Redentor recebe projeção em homenagem às vítimas da Covid-19
Ação marcou a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 e lembrou mais de 700 mil mortos pela pandemia no Brasil
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Caminhão com carga avaliada em R$ 515 mil é recuperado em Realengo
Agentes encontraram a mercadoria intacta e lacrada
Presa quadrilha que roubou mais de R$ 100 mil de aposentados no estado do Rio
Criminosos se aproximavam sob o pretexto de oferecer ajuda em caixas eletrônicos e, ao conquistar a confiança das vítimas, conseguiam acesso a dados bancários
Homem que matou ambulante em discussão por música é considerado foragido pela polícia
Crime aconteceu na frente da filha de 12 anos da vítima, em Belford Roxo, durante uma festa de confraternização
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