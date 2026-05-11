No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde - Divulgação/Ministério da Saúde

No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde Divulgação/Ministério da Saúde

Publicado 11/05/2026 20:42

O Cristo Redentor recebeu na noite desta segunda-feira (11) projeções com nomes de vítimas da Covid-19 e mensagens em homenagem às mais de 700 mil pessoas mortas pela doença no Brasil. A iniciativa fez parte das ações do Ministério da Saúde para marcar a sanção do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. Além do monumento, o Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), no Centro do Rio, também recebeu a projeção.