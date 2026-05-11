No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde Divulgação/Ministério da Saúde
A cerimônia ocorreu simultaneamente em outras cinco capitais brasileiras: Brasília, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre e Manaus. No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente durante a pandemia.
A obra transforma dados oficiais em uma homenagem permanente e itinerante, reunindo os nomes das pessoas mortas pela Covid-19 em uma instalação artística que busca estimular a reflexão sobre os impactos da pandemia no país.
No Rio de Janeiro, o CCMS já havia inaugurado, em abril deste ano, o Memorial da Pandemia, espaço dedicado às vítimas da doença. O local reúne instalações digitais com nomes de mortos pela Covid-19, esculturas, monumentos e ações educativas voltadas para a valorização da vacinação e da saúde pública.
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