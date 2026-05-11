No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde Divulgação/Ministério da Saúde

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Leonardo Brito
O Cristo Redentor recebeu na noite desta segunda-feira (11) projeções com nomes de vítimas da Covid-19 e mensagens em homenagem às mais de 700 mil pessoas mortas pela doença no Brasil. A iniciativa fez parte das ações do Ministério da Saúde para marcar a sanção do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. Além do monumento, o Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), no Centro do Rio, também recebeu a projeção.
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No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde - Divulgação/Ministério da Saúde
No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde - Divulgação/Ministério da Saúde
No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde - Divulgação/Ministério da Saúde


A cerimônia ocorreu simultaneamente em outras cinco capitais brasileiras: Brasília, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre e Manaus. No Rio, as imagens projetadas destacaram mensagens de valorização da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente durante a pandemia.

A obra transforma dados oficiais em uma homenagem permanente e itinerante, reunindo os nomes das pessoas mortas pela Covid-19 em uma instalação artística que busca estimular a reflexão sobre os impactos da pandemia no país.

No Rio de Janeiro, o CCMS já havia inaugurado, em abril deste ano, o Memorial da Pandemia, espaço dedicado às vítimas da doença. O local reúne instalações digitais com nomes de mortos pela Covid-19, esculturas, monumentos e ações educativas voltadas para a valorização da vacinação e da saúde pública.