Pinah vai receber a Medalha Pedro ErnestoReprodução
Pinah, que atualmente integra a diretoria da azul e branco, celebrou o reconhecimento.
Sua trajetória na Sapucaí, iniciada em 1976 a convite do carnavalesco Joãosinho Trinta, foi consolidada como uma lendária destaque de chão. Sua elegância e domínio do samba tornaram-se marcas registradas da estética da Beija-Flor.
O reconhecimento internacional consolidou-se em 1978, quando ela protagonizou um dos momentos mais memoráveis da folia carioca ao sambar com o então príncipe Charles (atualmente rei Charles III da Inglaterra) durante sua primeira visita ao Brasil. O episódio foi tão marcante que, em 1983, a própria Beija-Flor a homenageou no enredo "A Grande Constelação das Estrelas Negras", imortalizando-a como a 'Cinderela Negra que o príncipe encantou'.
Para a vereadora Tainá de Paula, a entrega da medalha, principal honraria da cidade, justifica-se por "sua contribuição inestimável à cultura carioca, à identidade do carnaval brasileiro e à representatividade da mulher negra na arte popular".
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