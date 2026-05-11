Pinah vai receber a Medalha Pedro Ernesto - Reprodução

Pinah vai receber a Medalha Pedro ErnestoReprodução

Publicado 11/05/2026 17:09 | Atualizado 11/05/2026 17:10

Rio - A Câmara Municipal do Rio de Janeiro concederá a Medalha de Mérito Pedro Ernesto a Pinah Ayoub, uma das figuras mais emblemáticas da história da Beija-Flor de Nilópolis. A homenagem, de iniciativa da vereadora Tainá de Paula, celebra o legado da atual baluarte da escola como símbolo da cultura carioca e da representatividade negra no Carnaval.



Pinah, que atualmente integra a diretoria da azul e branco, celebrou o reconhecimento.

"Agradeço ao Carnaval por essa homenagem e a toda comunidade nilopolitana pelo respeito nessas décadas de Beija-Flor. Fico lisonjeada de poder sentir o carinho das pessoas enquanto estou na ativa", afirmou.



Sua trajetória na Sapucaí, iniciada em 1976 a convite do carnavalesco Joãosinho Trinta, foi consolidada como uma lendária destaque de chão. Sua elegância e domínio do samba tornaram-se marcas registradas da estética da Beija-Flor.



O reconhecimento internacional consolidou-se em 1978, quando ela protagonizou um dos momentos mais memoráveis da folia carioca ao sambar com o então príncipe Charles (atualmente rei Charles III da Inglaterra) durante sua primeira visita ao Brasil. O episódio foi tão marcante que, em 1983, a própria Beija-Flor a homenageou no enredo "A Grande Constelação das Estrelas Negras", imortalizando-a como a 'Cinderela Negra que o príncipe encantou'.



Para a vereadora Tainá de Paula, a entrega da medalha, principal honraria da cidade, justifica-se por "sua contribuição inestimável à cultura carioca, à identidade do carnaval brasileiro e à representatividade da mulher negra na arte popular".







