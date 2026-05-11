Policial militar reformado foi morto dentro de casa, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo. - Divulgação/ Redes Sociais

Policial militar reformado foi morto dentro de casa, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo.Divulgação/ Redes Sociais

Publicado 11/05/2026 16:59

O subtenente da Polícia Militar reformado Antonio Lourenço, de 69 anos, foi executado, na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



De acordo com informações do 1º BPM (Venda da Cruz), agentes foram acionados para a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida, com um tiro na cabeça.

A mulher e o filho de Antonio estavam no momento da chegada da PM. De acordo com o relato das testemunhas, criminosos roubaram uma bolsa com pertences da vítima antes de atirar.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida