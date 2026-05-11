Cristiane Lira de Araújo tinha 40 anos - Reprodução/Redes sociais

Cristiane Lira de Araújo tinha 40 anos Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/05/2026 17:51 | Atualizado 11/05/2026 18:12

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte da vendedora ambulante Cristiane Lira de Araújo, de 40 anos, assassinada a tiros na tarde de sábado (9), na Rua Laudelino Costa, no bairro Vila Dagmar, em Belford Roxo. O suspeito é considerado foragido pela polícia.

Cristiane deixou três filhos e morreu um dia antes do aniversário do filho Jhonathan. O sepultamento dela ocorreu nesta segunda-feira no cemitério municipal de Belford Roxo.



O crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo a escolha de músicas em uma confraternização de moradores. Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou em um campo de futebol próximo a uma escola da região, onde moradores estavam reunidos ouvindo música. Cristiane escutava pagode, enquanto o suspeito, apontado como um vigilante da região, queria colocar funk na caixa de som.



Após o desentendimento o homem deixou o local, foi em casa e voltou armado. Ele atirou diversas vezes na direção da vítima. A filha da vítima, de apenas 12 anos, presenciou a cena e ficou em estado de choque. Cristiane foi atingida enquanto estava sentada. O companheiro dela, Ricardo José Soares, de 38 anos, também foi baleado, no abdômen.



Ambos foram socorridos por vizinhos e levados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ambulante, no entanto, não resistiu aos ferimentos e já chegou morta à unidade. Ricardo foi transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde passou por cirurgia e segue em estado estável.

Conhecida como 'Tia Cris', Cristiane era muito conhecida no bairro, onde trabalhava vendendo balas e biscoitos na porta de casa, próximo ao local do crime.

