Cristiane Lira de Araújo tinha 40 anos Reprodução/Redes sociais
O crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo a escolha de músicas em uma confraternização de moradores. Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou em um campo de futebol próximo a uma escola da região, onde moradores estavam reunidos ouvindo música. Cristiane escutava pagode, enquanto o suspeito, apontado como um vigilante da região, queria colocar funk na caixa de som.
Após o desentendimento o homem deixou o local, foi em casa e voltou armado. Ele atirou diversas vezes na direção da vítima. A filha da vítima, de apenas 12 anos, presenciou a cena e ficou em estado de choque. Cristiane foi atingida enquanto estava sentada. O companheiro dela, Ricardo José Soares, de 38 anos, também foi baleado, no abdômen.
Ambos foram socorridos por vizinhos e levados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ambulante, no entanto, não resistiu aos ferimentos e já chegou morta à unidade. Ricardo foi transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde passou por cirurgia e segue em estado estável.
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