'Pônei' foi capturado em Tanguá - Divulgação PMRJ

'Pônei' foi capturado em TanguáDivulgação PMRJ

Publicado 11/05/2026 17:45

Thiago Marinho dos Reis, conhecido como 'Pônei', foi preso no domingo (10), em Tanguá, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, ele integra uma milícia que atua em Campo Grande, na Zona Oeste, e é investigado pela participação no assassinato de um cadete do Exército.

A prisão aconteceu na localidade de Posse dos Coutinhos, em uma ação do 35º BPM e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Thiago, que possuía dois mandados de prisão em aberto, tem anotações criminais por homicídio, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com as investigações, Thiago estava escondido em Tanguá, onde seria responsável por homicídios e extorsões contra comerciantes locais.

Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas caiu e foi alcançado. Ele foi levado para a 73ª DP (Neves) e o caso foi registrado na 70ª DP.

