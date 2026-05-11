Polícia Civil prende três criminosos em operação contra quadrilha que aplica golpes em idosos no Rio - Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil prende três criminosos em operação contra quadrilha que aplica golpes em idosos no RioDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/05/2026 18:08

Rio - Três homens, dentre eles dois irmãos, foram presos, nesta segunda-feira (11), acusados de integrar uma quadrilha especializada em furtar valores de aposentados e idosos em agências bancárias no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, os prejuízos causados às vítimas ultrapassam R$ 100 mil.

Os suspeitos foram detidos na Zona Sudoeste e na Baixada durante a segunda fase da Operação Estorno, deflagrada pela 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio da 27ª DP (Vicente de Carvalho).



De acordo com as investigações, os irmãos fazem parte de uma organização criminosa que atua em diferentes cidades do estado. Durante o cumprimento de mandados em um endereço ligado aos suspeitos, ambos foram presos pelos crimes de associação criminosa e furto mediante fraude.



No mesmo local, os agentes localizaram um terceiro homem, contra quem havia um mandado de prisão em aberto por furto. A ordem judicial foi cumprida.



Durante a operação, os policiais apreenderam veículos de luxo, joias e outros materiais que poderão contribuir para o avanço das investigações.



Modus operandi



Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava sempre o mesmo método para abordar as vítimas, em sua maioria idosos. Os criminosos se aproximavam sob o pretexto de oferecer ajuda em caixas eletrônicos e, ao conquistar a confiança das vítimas, conseguiam acesso a dados bancários.



Com essas informações, realizavam transferências, saques indevidos e até contratavam empréstimos de forma fraudulenta. As investigações apontam ainda que havia divisão de tarefas entre os integrantes da quadrilha, com atuação coordenada desde a abordagem até a fuga, que contava com apoio logístico e uso de veículos.



Somente em Angra dos Reis, três vítimas já identificadas tiveram prejuízos superiores a R$ 100 mil.

Na primeira fase da Operação Estorno, deflagrada em 5 de abril, um homem foi preso e um veículo utilizado nas ações criminosas foi apreendido.



As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha e possíveis vítimas do grupo.