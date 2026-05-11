PMs encontraram caminhão na Estrada General Americano Freire - Reprodução / Redes Sociais

PMs encontraram caminhão na Estrada General Americano FreireReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/05/2026 18:32

Rio - Um caminhão roubado, que levava uma carga avaliada em R$ 515 mil, foi recuperado, na manhã desta segunda-feira (11), em Realengo, na Zona Oeste.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) recuperaram o veículo e a mercadoria, intacta e lacrada, na Estrada General Americano Freire.

Após a recuperação, os policiais realizaram a escolta do caminhão e da carga até o destino final

