Desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho está desaparecido - Divulgação/TRF2

Desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho está desaparecidoDivulgação/TRF2

Publicado 11/05/2026 16:11 | Atualizado 11/05/2026 17:12





Antes de desaparecer, Alcides sacou uma quantia em dinheiro. Ao DIA, o sobrinho mais velho do desembargador, Rodrigo Bastos, 48 anos, afirma que a família já não sabe mais onde procurá-lo e que, com o passar dos dias, fica cada vez mais difícil manter a esperança de encontrá-lo com vida.



Equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de cães farejadores, chegaram a realizar buscas na Vista Chinesa, mas nenhuma pista foi encontrada no local. Familiares afirmam que tanto os bombeiros quanto a Polícia Civil do Rio de Janeiro têm se empenhado intensamente nas buscas e nas investigações nos últimos dias. Rio - "Angústia sem fim." É assim que a família do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, de 63 anos, define os últimos 27 dias sem respostas sobre o paradeiro do magistrado . Ele está desaparecido desde 14 de abril, quando saiu de casa vestindo calça e casaco pretos e pegou um táxi em direção à Vista Chinesa, na Zona Sul. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e corre sob sigilo. No momento, nenhuma hipótese foi descartada.Antes de desaparecer, Alcides sacou uma quantia em dinheiro. Ao, o sobrinho mais velho do desembargador, Rodrigo Bastos, 48 anos, afirma que a família já não sabe mais onde procurá-lo e que, com o passar dos dias, fica cada vez mais difícil manter a esperança de encontrá-lo com vida.Equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de cães farejadores, chegaram a realizar buscas na Vista Chinesa, mas nenhuma pista foi encontrada no local. Familiares afirmam que tanto os bombeiros quanto a Polícia Civil do Rio de Janeiro têm se empenhado intensamente nas buscas e nas investigações nos últimos dias.

Alcides morava sozinho e, dias antes de desaparecer, recebeu a visita de um amigo que vive nos Estados Unidos. Durante o encontro, aproveitou momentos de lazer, entre eles assistir a um jogo do Flamengo. Segundo o sobrinho, o desembargador aparentava estar bem.



"Todos nós estamos sem saber o que fazer para encontrá-lo. Não sabemos mais onde procurá-lo. A cada dia que passa, a esperança de encontrá-lo vivo diminui um pouco, mas não perdemos a fé. Em todos os lugares que você possa imaginar, nós já fomos. Então, é possível mensurar o sofrimento de todos nós", desabafou.



Rodrigo acrescentou que a família vive uma "angústia sem fim" diante da ausência de notícias sobre o paradeiro do tio.

