Deputado estadual Anderson Moraes (PL) conversa com a atriz Cássia Kis - Divulgação

Deputado estadual Anderson Moraes (PL) conversa com a atriz Cássia KisDivulgação

Publicado 11/05/2026 14:34

Em meio aos debates sobre liberdade de expressão e defesa dos direitos das mulheres, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) analisa um Projeto de Resolução que cria o prêmio 'Defesa das Mulheres Fluminenses – Defensora das Mulheres – Cássia Kis'. A proposta pretende homenagear pessoas físicas e jurídicas que tenham prestado relevantes serviços na promoção, proteção e defesa dos direitos fundamentais das mulheres no estado do Rio de Janeiro.

Segundo a justificativa da proposta, a atriz demonstrou “firmeza, independência e convicção” ao expressar posicionamentos ligados à proteção dos direitos das mulheres e à liberdade de expressão.

O autor do projeto, o deputado estadual Anderson Moraes (PL), afirmou que a criação da homenagem busca reconhecer pessoas e instituições comprometidas com essas pautas.

“A criação deste prêmio representa o reconhecimento àquelas pessoas que não se omitem diante de pautas importantes para a sociedade. Cássia Kis demonstrou coragem ao expressar suas convicções em um ambiente marcado por pressões e tentativas de silenciamento. O objetivo é valorizar cidadãos e instituições que atuam na defesa dos direitos fundamentais das mulheres fluminenses”, declarou o parlamentar.

O texto prevê que o prêmio seja concedido mediante indicação formal de deputados estaduais, acompanhada de justificativa e currículo da pessoa física ou jurídica homenageada. A honraria deverá ser assinada pelo presidente da Alerj e pelos parlamentares autores da proposição.

Caso aprovado, o prêmio passará a integrar o conjunto de homenagens oficiais concedidas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.