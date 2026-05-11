Homem se protegendo da chuva enquanto caminhava pela orla do Leme, na manhã desta segunda-feira (11) - Érica Martin / Agência O Dia

Homem se protegendo da chuva enquanto caminhava pela orla do Leme, na manhã desta segunda-feira (11)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 11/05/2026 11:21

Rio – A passagem de uma frente fria influencia o clima na cidade a partir desta segunda-feira (11), segundo o Alerta Rio. Com céu nublado e chuva fraca e isolada, o tempo deve permanecer úmido ao longo do dia, e a temperatura varia entre 16°C e 24°C. Os ventos estarão predominantemente moderados.



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Além do tempo fechado, o mar estará agitado e impróprio para banho até a próxima quarta-feira (13), conforme o alerta de ressaca emitido pela Marinha neste domingo (10) . Contudo, o fenômeno atraiu algumas pessoas na manhã de hoje, que caminhavam pela areia da Praia do Leme, na Zona Sul.

Antes das 9h, o Centro de Operações Rio (COR) registrou chuva fraca em outros bairros da Zona Sul como Copacabana, Vidigal, Rocinha e Jardim Botânico. Também no Recreio, Jacarepaguá e na Barra, na Zona Sudoeste. Já no Alto da Boa Vista, Zona Norte, a chuva foi moderada.

Previsão para próximos dias

O cenário de tempo fechado se repete na terça-feira (12). Há previsão de chuvisco durante toda a madrugada, com máxima de 24°C, e a mínima, de 17°C.

Já na quarta (13), não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados, e os termômetros devem variar entre 17°C e 27°C.

Na quinta (12), porém, o tempo volta a ficar instável. O céu estará parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca a partir da tarde. A instabilidade segue na sexta-feira (15), com céu nublado, ventos fracos a moderados e chuva fraca. A mínima será de 20°C e máxima, de 29°C.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro