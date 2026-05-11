Noca da Portela está internado desde o último dia 30 - Reprodução do Instagram

Noca da Portela está internado desde o último dia 30Reprodução do Instagram

Publicado 11/05/2026 11:17 | Atualizado 12/05/2026 09:06

Rio - Noca da Portela, de 93 anos, internado no Hospital Assim Medical, em São Cristóvão, na Zona Norte, precisou ser transferido para o CTI da unidade, neste domingo (10), por causa de uma infecção pulmonar. A informação foi confirmada ao DIA por familiares nesta segunda-feira (11).

Ainda de acordo com a família, o quadro é delicado, mas a expectativa é de recuperação. "Durante a semana em que esteve internado ainda na enfermaria, ele demonstrava grande desejo de retornar para casa, especialmente por conta do lançamento do EP Flores em Vida um projeto especial, gravado pela Universal Music, que representa uma emocionante homenagem para ele ainda em vida. Estamos na esperança que ele se recupere logo e volte para casa", disse uma neta do compositor.

Osvaldo Alves Pereira iniciou na música aos 15 anos e já assinou mais de 400 canções. Na Portela, venceu a disputa de samba-enredo em sete ocasiões, sendo o segundo maior campeão ao lado de David Corrêa. Dono de canções como "É Preciso Muito Amor", "Caciqueando" e "Vendaval da Vida", o artista também atuou na escola Paraíso do Tuiuti, no Cacique de Ramos e em outros blocos da cidade. Ele foi, ainda, secretário de Cultura do Estado do Rio durante a gestão da governadora Rosinha Garotinho.