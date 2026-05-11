Noca da Portela está internado desde o último dia 30Reprodução do Instagram
Com suspeita de pneumonia, Noca da Portela é transferido para CTI
Baluarte do samba, de 93 anos, está internado desde o último dia 30
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Madrugada também foi marcada por fortes ondas provocadas pela ressaca, que levaram à interdição da orla do Leblon
Polícia realiza operação em comunidade na Zona Norte
Objetivo é combater o tráfico de drogas e retirar barricadas
PMs de folga reagem a assalto e matam suspeito na Pavuna
Um segundo homem ficou ferido
Homem é encontrado morto com marcas de tiros na Taquara
Relatos apontam para intensa troca de tiros entre criminosos na região
Polícia Civil investiga morte de empresário em Itaboraí
Segundo testemunhas, ele teria sido sequestrado durante uma invasão ao sítio da família
Polícia Civil prende três em operação contra arsenal clandestino de ex-CACs
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