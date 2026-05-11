Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 11/05/2026 07:28 | Atualizado 11/05/2026 07:42

Rio - A Polícia Civil prendeu a madrasta de M. V. F., de 12 anos, apontada como autora da morte da adolescente, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O corpo da menina foi encontrado por familiares nos fundos da residência onde ela morava, no Morro do Pau Branco, no mesmo município, na última sexta-feira (8).

Segundo a Delegacia de Homicídios da região (DHBF), inicialmente a linha de investigação apontava para a hipótese de invasão da residência por um homem, que teria abusado sexualmente da menina. No entanto, após a conclusão do laudo de necropsia, foi constatada a ausência de sinais de violência sexual.



A partir das novas informações, equipes da especializada realizaram diligências complementares e novas oitivas, que revelaram contradições no depoimento da madrasta da vítima. Segundo as investigações, ela esteve com a adolescente no período em que o crime teria ocorrido e apresentou uma versão incompatível com os elementos reunidos até o momento, numa tentativa de criar um álibi.



Contra a madrasta, foi cumprido o mandado de prisão temporária no sábado (8). As investigações seguem em andamento para total apuração dos fatos.

O velório da adolescente acontece nesta segunda-feira (11), às 11h, no Crematório Metropolitano São João Batista e o sepultamento às 14h30 no Cemitério Municipal de Vila Rosali, em São João de Meriti.



