Veículo ficou destruído com o impacto da batida, na madrugada desta segunda-feira (11) - Reprodução / Centro de Operações Rio

Veículo ficou destruído com o impacto da batida, na madrugada desta segunda-feira (11)Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 11/05/2026 07:38

Rio – Um homem e uma mulher de aproximadamente 30 anos ficaram feridos, na madrugada desta segunda-feira (11), após o carro que ocupavam colidir contra um poste na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, Zona Oeste. A via precisou ser interditada, mas já está liberada, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel local se deslocaram ao número 894 da estrada às 3h30, e encaminharam ambos ao Hospital Municipal Rocha Faria, no mesmo bairro. Não há detalhes do estado de saúde deles.



Por conta da batida, o poste cedeu e causou uma queda de energia na região. Em nota, a Rio Luz informou que a estrutura danificada já foi retirada e que técnicos trabalham na implantação de uma nova.