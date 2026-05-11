Agentes do 41º BPM (Irajá) atuam no Morro do Juramento nesta segunda-feira (11)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Rio – Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram, na manhã desta segunda-feira (11), uma operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte. A reportagem do DIA esteve no local e registrou os agentes atuando com blindados e retirando barricadas das vias com o uso de uma escavadeira.
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Entrada do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Escavadeira da corporação retirando barricadas da região - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Morro do Juramento amanhece com operação nesta segunda-feira (11) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Agentes do 41º BPM (Irajá) atuam no Morro do Juramento nesta segunda-feira (11) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Segundo a corporação, os agentes também buscavam recuperar veículos roubados e localizar drogas na região, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV). Foram removidas sete barricadas das ruas Guaraúna e César Muzio. Ao todo, foram retiradas 7 toneladas de materiais utilizados para obstruir vias públicas. Operação encerrada.
Não há registro de prisões ou apreensões.
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a operação impactou cinco escolas que atendem a região.