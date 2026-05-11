Agentes do 41º BPM (Irajá) atuam no Morro do Juramento nesta segunda-feira (11)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
PM realiza operação no Juramento para recuperar veículos roubados
Agentes retiraram barricadas das ruas
Ed Motta vai responder por injúria por preconceito após chamar funcionário de 'paraíba'
Cantor vai prestar depoimento sobre a confusão em restaurante na terça-feira (12)
Caminhão com carga avaliada em R$ 515 mil é recuperado em Realengo
Agentes encontraram a mercadoria intacta e lacrada
Presa quadrilha que roubou mais de R$ 100 mil de aposentados no estado do Rio
Criminosos se aproximavam sob o pretexto de oferecer ajuda em caixas eletrônicos e, ao conquistar a confiança das vítimas, conseguiam acesso a dados bancários
Homem que matou ambulante em discussão por música é considerado foragido pela polícia
Crime aconteceu na frente da filha de 12 anos da vítima, em Belford Roxo, durante uma festa de confraternização
Investigado por morte de cadete do Exército, miliciano é preso
Thiago Marinho dos Reis, conhecido como 'Pônei', foi capturado em Tanguá. Ele é apontado pela polícia como responsável por homicídios e extorsões na região
Ícone da Beija-Flor, Pinah receberá a Medalha Pedro Ernesto na Câmara do Rio
Honraria mais alta concedida pela Casa reconhece a trajetória de Pinah Ayoub, a 'Cinderela negra' que encantou o Rei Charles III
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