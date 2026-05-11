Agentes do 41º BPM (Irajá) atuam no Morro do Juramento nesta segunda-feira (11) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Agentes do 41º BPM (Irajá) atuam no Morro do Juramento nesta segunda-feira (11)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/05/2026 07:57 | Atualizado 11/05/2026 15:43

Rio – Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram, na manhã desta segunda-feira (11), uma operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte. A reportagem do DIA esteve no local e registrou os agentes atuando com blindados e retirando barricadas das vias com o uso de uma escavadeira.

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Segundo a corporação, os agentes também buscavam recuperar veículos roubados e localizar drogas na região, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV). Foram removidas sete barricadas das ruas Guaraúna e César Muzio. Ao todo, foram retiradas 7 toneladas de materiais utilizados para obstruir vias públicas. Operação encerrada.

Não há registro de prisões ou apreensões.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a operação impactou cinco escolas que atendem a região.