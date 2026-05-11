Agentes da 59ª DP realizaram perícia no cemitério - Reprodução / Redes Sociais

Agentes da 59ª DP realizaram perícia no cemitérioReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/05/2026 09:23

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia sobre problemas de conservação no Cemitério Nossa Senhora do Belém, no Corte 8, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A investigação iniciou após túmulos serem encontrados abertos e ossadas localizadas em sacos plásticos.

Agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) já colheram o depoimento de um responsável pelo cemitério. Ele foi conduzido para a distrital depois de policiais realizarem perícia no local, na última sexta-feira (8).

De acordo com a Civil, os investigadores pediram documentos que esclareçam a situação. Outras diligências estão em andamento.

A Prefeitura de Duque de Caxias acompanha o caso. Equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, da Secretaria de Serviços Públicos, da Secretaria do Meio Ambiente e da Guarda Municipal participaram da ação junto com a 59ª DP na última sexta.

Segundo a prefeitura, os cemitérios do município são administrados por pela empresa AG-R desde 2011, em uma concessão com validade de 20 anos. Por atuação da Procuradoria-Geral, o Poder Executivo vem, desde 2020, tentando retomar a administração por meio de medidas judiciais.



"Mesmo sendo a administração do cemitério de responsabilidade da concessionária, a Prefeitura de Duque de Caxias enviou equipe para realizar fiscalização imediata, e medidas administrativas sancionatórias serão tomadas em caso de comprovação dos tristes fatos narrados na denúncia", explicou em nota.



A prefeitura esclareceu ainda que, até o momento, não recebeu nenhuma denúncia formal relacionada ao cemitério.

O município disponibiliza canais oficiais para que os moradores possam encaminhar sugestões, reclamações, denúncias e elogios: Ouvidoria Geral, através do e-mail ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br e do número de telefone (21) 3900-1651; e Aplicativo Colab - disponível gratuitamente na Google Play Store (Android) e na App Store (iOS), onde, após um simples cadastro, o cidadão pode acessar e utilizar os serviços oferecidos.



A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo cemitério, mas não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Ídolo vascaíno

Dinamite morreu em janeiro de 2023 aos 68 anos. Ele lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021.

Roberto defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) conquistando cinco Campeonatos Cariocas e um Brasileirão. Ele disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols pelo Cruzmaltino.