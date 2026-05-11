Dois veículos foram incendiados na BR-101 e via foi interditada - Divulgação

Dois veículos foram incendiados na BR-101 e via foi interditadaDivulgação

Publicado 11/05/2026 08:51

Rio - Criminosos incendiaram dois carros e interditaram a BR-101, na altura de Itaguaí, na Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (11). A ação ocorreu em represália a uma ação da Polícia Militar na comunidade do Carvão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via teve interdição parcial no sentido Mangaratiba, e o trânsito precisou ser desviado para o acostamento. Por volta das 8h20, as pistas foram totalmente liberadas.



De acordo com a PM, equipes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para verificar uma informação sobre um possível evento clandestino na comunidade. No local, houve confronto entre os agentes e criminosos.

"Posteriormente, em retaliação à ação policial, os criminosos atearam fogo em dois veículos na Rodovia Rio-Santos, no sentido Angra dos Reis. Até o momento, não há informações de feridos", explicou em nota.

