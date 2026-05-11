Placa de sinalização instalada na Rua Marquês de São Vicente - Divulgação

Placa de sinalização instalada na Rua Marquês de São VicenteDivulgação

Publicado 11/05/2026 12:07 | Atualizado 11/05/2026 12:33

O acidente ocorreu em frente a Escola Municipal Artur Ramos, na tarde de sexta-feira (8). Na ocasião, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o condutor avança o sinal vermelho enquanto a menina atravessa a faixa de pedestres.

Criança é atropelada por motociclista em saída de escola municipal na Gávea, na Zona Sul do Rio, na tarde de sexta-feira (8).



Crédito: Câmera de Segurança Gabriel pic.twitter.com/vWnwoFI2n8 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2026

Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, a menina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Miguel Couto, mas já recebeu alta e passa bem. Nas redes sociais, ele criticou a atitude do motorista.



O vereador Flávio Valle, que enviou um ofício à CET Rio, também comentou o caso. "Esse motociclista tinha todos os avisos, mas ignorou a segurança de quem estava passando. Isso é crime, colocou em risco a vida de pessoas e precisa de punição exemplar. Não adianta apenas fiscalizar se não houver o mínimo de educação, e nós vamos cobrar para que casos como esse não se repitam”, afirmou.

De acordo com a Polícia Civil, a 15ª DP (Gávea), realiza diligências para apurar os fatos. A família, no entanto, manifestou o desejo de não representar criminalmente em desfavor do condutor.