Motociclista atropelou a criança na faixa de pedestres - Reprodução

Motociclista atropelou a criança na faixa de pedestresReprodução

Publicado 09/05/2026 14:53

Rio - O prefeito Eduardo Cavaliere determinou, neste sábado (9), a instalação de um radar na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, Zona Sul, após uma criança de 5 anos ser atropelada por um motociclista ao sair da Escola Municipal Artur Ramos. A menina atravessava a faixa de pedestres acompanhada da responsável quando acabou atingida pelo condutor, que avançou o sinal vermelho.

Segundo Cavaliere, a prefeitura já identificou o motociclista usando as câmeras da Civitas, os radares e o cerco inteligente da cidade e encaminhou o caso a Polícia Civil.

"O que aconteceu não foi apenas um acidente. Isso aqui é crime! Esse lugar tem faixa de pedestre, tem placa, sinalização de trânsito, sinalização horizontal, segregação com as faixas identificando bem cada um dos lugares onde os carros e as motos devem circular. Esse motociclista tinha todos os avisos, mas ignorou a segurança de quem estava passando", afirmou.

O prefeito ressaltou ainda que apesar da importância da fiscalização, a população deve ter mais responsabilidade no trânsito.

"Fiscalização sozinha não resolve tudo. Nenhuma cidade funciona sem respeito às leis, às regras de trânsito e às pessoas. Civilidade é responsabilidade de todos nós. Quem coloca vidas em risco precisa responder pelos seus atos", frisou.

A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas já recebeu alta. As imagens registradas por câmeras de segurança mostram o impacto do acidente.

Veja vídeo:

Criança é atropelada por motociclista em saída de escola municipal na Gávea, na Zona Sul do Rio, na tarde de sexta-feira (8).



Crédito: Câmera de Segurança Gabriel pic.twitter.com/vWnwoFI2n8 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2026

Procurada, a Polícia Civil informou que até o momento, o caso não foi comunicado à delegacia da região. A 15ª DP (Gávea), contudo, após tomar conhecimento do ocorrido, realizou diligências para apurar os fatos.

A família, no entanto, manifestou o desejo de não representar criminalmente em desfavor do condutor.