Casa foi preso por policiais da 50ª DP - Divulgação

Casa foi preso por policiais da 50ª DPDivulgação

Publicado 09/05/2026 13:56

Rio - Uma influenciadora digital e o ex-marido foram presos por policiais da 50ª DP (Itaguaí) por estuprar os próprios filhos, menores de idade, para a produção de vídeos de lactofilia (fetiche envolvendo amamentação). O casal foi localizado em Itaguaí, na Região Metropolitana, na quinta-feira (7).

Segundo a Polícia Civil, o conteúdo abusivo produzido pelo casal era divulgado no exterior. O casal já havia sido preso pela Polícia Federal em Paraty, na costa verde do Sul Fluminense, também por crimes de abuso sexual infantil, em janeiro de 2023.

Contra eles, foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e venda ou exposição de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.