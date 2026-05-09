Um dos criminosos chegou oferecer suborno aos policiais - Divulgação PCRJ

Um dos criminosos chegou oferecer suborno aos policiaisDivulgação PCRJ

Publicado 09/05/2026 13:10

Três traficantes ligados ao Comando Vermelho foram presos na Lapa, região central do Rio, em uma operação da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). Segundo a Polícia Civil, um dos criminosos chegou a oferecer R$ 10 mil aos agentes para tentar evitar a prisão.

A ação aconteceu na quinta-feira (7), na Travessa Mosqueira. As investigações apontaram um ponto de venda de drogas funcionando em um casarão abandonado. Na abordagem, os suspeitos comercializavam drogas. De acordo com os policiais, o trio tentou fugir pelo telhado, mas foi preso.

Com os criminosos, foram apreendidos 1,5 kg de cocaína, distribuídos em 1.089 pinos e papelotes, além de cinco tubos de fentanil, 400g de maconha divididos em 118 unidades, 20 tabletes de haxixe, 63 pedras de crack e 11 frascos de loló. Todo o material estava embalado para venda no varejo e continha referências à facção criminosa.

Ainda segundo a Polícia Civil, um dos criminosos tentou oferecer R$ 10 mil aos policiais para não ser preso. Durante o deslocamento para a delegacia, ele tentou fugir novamente, mas foi recapturado. Por causa da tentativa de suborno e da nova fuga, ele também foi autuado pelos crimes de corrupção ativa e resistência.